Ouverture CAC40: s'approche des 6500, porté par les valeurs bancaires

publié le 04/08/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 0,4% et flirte avec les 6.500 points, alors que deux valeurs bancaires signent les plus fortes hausses du CAC, avec Crédit Agricole (+4%) et Société Générale (+2%). Outre la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre prévue aujourd'hui -les intervenants s'attendent ce que la BoE, qui peine à enrayer l'envolée des prix au Royaume-Uni, poursuive son resserrement monétaire en optant cette fois pour une hausse de taux de 50 points de base- la séance sera également ponctuée par de nombreux résultats et indicateurs.

Le début de journée a été marqué par la publication d'une nouvelle salve de résultats de la part de multiples poids-lourds européens, dont Crédit Agricole, adidas, Bayer, ING, Lufthansa, ou encore Merck KGaA.Dans le contexte économique tendu du moment, les investisseurs restent particulièrement attentifs aux signes d'une aggravation du ralentissement de la croissance et à l'impact de l'inflation sur les marges des entreprises.Figurent aussi, à l'ordre du jour les derniers chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, ainsi que les inscriptions aux allocations chômage et la balance commerciale aux États-Unis.

Les opérateurs pourraient décider de se montrer plutôt prudents à la veille de la publication des chiffres de l'emploi américain du mois de juillet, qui devraient faire apparaître un ralentissement des créations de postes.Après un mois de juillet exceptionnel d'un point de vue boursier, les marchés d'actions mondiaux naviguent entre deux eaux depuis le début de la semaine, tiraillés entre le regain des tensions géopolitiques à Taiwan et des résultats et des statistiques qui ont tendance à surprendre à la hausse.Bon nombre de stratèges préviennent que les marchés pourraient se montrer très volatils lors de cette trêve estivale, compte tenu de volumes traditionnellement plus faibles et d'un environnement encore très incertain tant sur le plan économique que politique.

Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM, rappelle que nouveaux gouvernements doivent encore être formés en Italie et au Royaume-Uni.Le gérant met également en garde contre la persistance de la guerre en Ukraine, qui continue de faire peser un risque sur les approvisionnements en gaz sur le Vieux Continent et donc sur l'évolution de la facture énergétique. Dans l'actualité des valeurs françaises, Crédit Agricole publie au titre du deuxième trimestre 2022 un résultat net part du groupe sous-jacent en progression de 18,1% à 1,91 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 7,4% à 2,79 milliards.SES dévoile au titre du premier semestre 2022 un profit net ajusté en amélioration de 10,6% à 168 millions d'euros, malgré une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 1,6 point à 60,6% pour des revenus en croissance de 2,8% à 899 millions (-2,1% hors effets de changes).

Enfin, Novacyt a annoncé jeudi qu'il avait étoffé son portefeuille avec le lancement de nouveaux tests PCR lyophilisés permettant un transport de kits à température ambiante.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.