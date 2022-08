Fermeture CAC40: signe une 3e séance consécutive de recul

publié le 23/08/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un recul de 0,26%, à 6362 points, signant ainsi une 3e séance consécutive de repli après la parution de plusieurs statistiques économiques décevantes concernant l'activité en Europe mais également aux Etats-Unis.

En Europe, l'E-Stoxx50 et Francfort cèdent près de 0,3%, devant Londres (-0,7%).La réouverture de Wall Street, sans réelle direction, n'incite pas à prendre de risques : le Dow Jones cède 0,3%, le Nasdaq grappille 0,3% et le S&P revient à l'équilibre.Pour ne rien arranger la hausse du pétrole s'accélère puisque le Brent et le WTI grimpent respectivement de près de 2,5% (à 99,2$ à Londres).

Pire, le prix du mégawatt/heure équivalent pétrole atteint et dépasse les 1.000$ sur le 'future' à Rotterdam (en fait, il n'y a plus aucune transaction à ce niveau, 10 fois supérieur au prix moyen en août 2021).Les prix du gaz naturel aux Etats-Unis atteignent également leur plus haut niveau en 14 ans.Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global.

Celui-ci est passé de 51,7 en juillet à 49,8 en août, signalant ainsi le premier recul de l'activité globale depuis février 2021.La production manufacturière se replie de près de -2Pts pour un troisième mois consécutif, affichant même son plus fort taux de contraction depuis la vague initiale de Covid-19 au premier semestre 2020, baisse attribuée à la diminution du volume global des nouvelles commandes.Parallèlement, S&P Global indique que la croissance de l'activité se poursuit dans le secteur français des services, le taux d'expansion n'affichant toutefois qu'un niveau modéré, le plus faible depuis avril 2021.

Dans la zone euro, l'activité du secteur privé s'est de nouveau contractée au mois d'août, la forte hausse du coût de la vie ayant fait chuter la demande dans le secteur des services.Les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI) pour le mois en cours confortent ainsi le scénario d'un possible retour en récession de l'économie de l'union monétaire.L'indice composite - qui mesure à la fois l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services - s'est ainsi replié à 49,2 ce mois-ci, contre 49,9 en juillet, s'installant en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif.

Il s'agit d'un plus bas de 18 mois.Pour les analystes d'Oddo BHF, tout concourt aujourd'hui à aggraver le pessimisme des entreprises européennes.'Les prix de l'électricité et du gaz naturel vont de record en record, pesant sur les marges des entreprises et le budget des ménages malgré certaines mesures de plafonnement temporaire', expliquent les économistes de la banque privée.'Sans espoir de normalisation rapide des marchés de l'énergie, l'économie européenne se dirige vers la récession', prédit Oddo.Nicolas Warren, le président de l'ADENE prédit même un collapsus industriel cet automne, de très nombreuses entreprises n'étant plus rentables, elles préfèreront suspendre leur activité.

Dans ce contexte, l'euro, qui avait déjà enfoncé hier le seuil de la parité face au dollar, établit ce matin un nouveau plancher de 20 ans, sous 0,9920$.Les rendements des OAT et des BUNDS se tend pourtant de +3Pts de base respectivement alors que celui des T-Bonds US reste inchangé vers 3,03%.Les Gilts britanniques flambent (+9Pts vers 2,61%) alors que l'inflation pourrait dépasser 18,5% d'ici fin 2022 (étude Citigroup).Au chapitre économique, l'indice flash PMI des 'services' qui chute de 47,3 vers 44,1 (contre un rebond vers 49 attendu) puis les PMI manufacturier en repli de 52,2 vers 51,3 ressortent inférieurs aux estimation.Les ventes de logements neufs (-12,5%, de 585.000 vers 511.

000) montre une accentuation de la crise actuellement traversée par le marché immobilier américain.Dans l'actualité des valeurs, TotalEnergies et son partenaire SSE Renewables annoncent le démarrage de la production d'électricité du parc éolien offshore Seagreen, situé à 27 km au large de la côte d'Angus en Écosse, parc dans lequel le groupe français détient une participation de 51%.Vinci a annoncé mardi que l'aéroport de Londres Gatwick - dont il détient 50,01% du capital - avait renoué avec les profits au premier semestre sous l'effet de la nette reprise du trafic aérien. Le deuxième aéroport britannique a dégagé un profit après impôts atteint 50,6 millions de livres, à comparer avec un manque à gagner de plus de 377 millions sur la même période de 2021.

Pharnext, une société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives, chute en Bourse ce mardi suite à l'annonce d'un accord de prêt conclu avec Néovacs pour un montant de 2,5 millions d'euros.Enfin, Chargeurs annonce la finalisation de l'acquisition -financée en numéraire- de The Cambridge Satchel Company, marque britannique de référence sur le marché de la maroquinerie de haute qualité à prix accessibles, sa quinzième acquisition depuis 2015Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.