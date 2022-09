Fermeture CAC40: belle fin de semaine (+0,7% hebdo), le baril gagne 4%

publié le 09/09/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a terminé la séance de ce vendredi en forte hausse alors que les investisseurs accueillent avec soulagement (finalement) les nombreuses annonces faites la veille par la BCE et cette première hausse de 75Pts des 3 taux directeurs.

A la clôture, l'indice CAC40 (+1,41%) termine la semaine proche du plus haut (vers 6.212 points), ce qui permet de finir la semaine sur un score positif de +0,7%.Wall Street confirme sa hausse initiale et les gains s'amplifient avec le Dow Jones et le S&P500 qui gagnent +1%, +1,2%.

Les marchés obligataires se comportent mieux que ce matin ou ce midi : le T-Bond 2032 se détend de -1,5Pt à 3,2760% mais ce n'est pas le cas du '1 an' à 3,61%, du '2 ans' à 2,560% et du '30 ans' à 3,46% (la courbe demeure bien inversée, c'est le signe de la persistance d'une anticipation de récession).

A noter ce solide rebond du pétrole avec un baril de 'Brent' qui prend près de +4% à 92,05$ à Londres.La BCE a mis fin hier à des semaines de suspense en relevant l'ensemble de ses taux directeurs de 75 points de base, une décision largement attendue par les investisseurs.Le communiqué de politique monétaire de la banque centrale et la conférence de presse donnée par Christine Lagarde, sa présidente, ont par ailleurs renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année.

En parallèle, l'institution a revu à la baisse ses prévisions de croissance et relevé ses perspectives d'inflation, mettant en évidence l'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, les pressions pesant sur la demande et les nombreux goulets d'étranglement du côté de l'offre.Les investisseurs ont surtout retenu que la BCE souhaitait prendre ses prochaines décisions étape par étape, en fonction des indicateurs disponibles, sans se conformer à un plan préétabli.'Nous anticipons une phase de transition qui va lui permettre de basculer vers des relèvements de 25 points de base l'an prochain dans le cadre d'un changement d'approche allant d'une normalisation de sa politique monétaire vers un cycle de resserrement', explique Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO.

Les membres de la BCE ont par ailleurs estimé qu'il était trop tôt pour envisager une réduction du bilan de l'institution et que la question serait discutée en temps utile, quand l'inflation serait maîtrisée.Sur le marché obligataire, le discours de la BCE a propulsé le rendement du Bund allemand vers 1,74%... mais la tendance s'améliore avec le Bund qui s'améliore désormais à 1,685% (-2n5Pts), nos OAT qui reviennent de 2,35% (re-test du pire niveau de l'année inscrit le 14 et 16 juin dernier à 2,39%) vers 2,265% (stabilité).Côté chiffres, les stocks des grossistes ont progressé de 0,6% en juillet 2022 en rythme séquentiel aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,8% le mois précédent (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).Les ventes de gros ont pour leur part diminué de 1,4% au mois de juillet.

L'Euro en profite pour reprendre +0,5% vers 1,005, l'or (1.715$) et l'argent restent quasi stables. Les investisseurs vont maintenant attendre la décision de la Fed, qui se réunira les 20 et 21 septembre en vue de procéder, à son tour, à une poursuite de son durcissement monétaire.Le marché monétaire évalue dorénavant à 84% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine dans deux semaines.Du coté des valeurs, Le groupe Airbus a publié les commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois d'août 2022. Les livraisons du mois d'août 2022 ressortent à 39 livraisons à 22 clients et les commandes d'août 2022 sont de 0. Les livraisons 2022 à ce jour sont de 382 livraisons à 62 clients dans l'année.Moody's a indiqué hier soir avec placé sous surveillance avec implication positive la notation de solidité financière 'Caa2' attribuée à Technicolor.

L'agence explique que cette décision fait suite à l'annonce, en début de semaine, de l'approbation par les actionnaires du groupe du projet de scission et cotation en deux sociétés distinctes, qui sera effectif le 27 septembre.Interparfums publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en croissance de 19% à 54,2 millions d'euros et un résultat opérationnel en hausse de 9% à 71,8 millions, soit une marge améliorée de près d'un point à 22,5%.La direction de la SNCF a présenté la ligne du TGV du futur, dans les ateliers d'Alstom à La Rochelle. Le TGV M, qui a bénéficié du savoir-faire des meilleurs experts d'Alstom et des directions Materiel et TGV-Intercités de SNCF Voyageurs, circulera sur le réseau national courant 2024.