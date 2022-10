Pré-clôture CAC40: retour à l'équilibre, malgré marchés de taux au +mal

publié le 12/10/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (stable) a de nouveau inversé la vapeur et va tenter de finir la séance dans le vert, ce qui apparaît quasi miraculeux vu la chute des marchés obligataires.Le CAC40 en hausse de 0,5% ce matin, retombait de -0,7% vers 5.

790, peu après 14H30 (publication du PPI US)... avant de tout reprendre en 90 minutes.L'Euro-Stoxx50 chutait également de 0,8% (plombé par Amsterdam avec -1,3%) mais revient à 0,1% de l'équilibre. Seul Londres restent en repli de -0,8%.Les indices US (+0,1% à +0,4%) semblent digérer la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis.

Selon le Département du Travail, ils ont augmenté de 0,4% en septembre par rapport au mois précédent (contre 0,2% attendu), et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (chiffre conforme).Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en septembre à 8,5% en données brutes et à 7,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, alors que le consensus tablait sur 8,3% et 7%.

Ces chiffres moins bons qu'espérés sont de mauvais augure à la veille du rapport mensuel sur l'inflation américaine (prix à la consommation), donnée macroéconomique majeure de la semaine.'Nous nous attendons à un nouveau chiffre soutenu pour l'inflation de base (+0,5% en glissement mensuel)', indiquaient lundi Tiffany Wilding, économiste nord-américaine, et Allison Boxer, économiste chez PIMCO.'L'inflation sous-jacente supérieure à l'objectif de la banque centrale semble désormais plus ancrée, et bien que l'inflation globale soit toujours susceptible de se modérer à terme sur notre horizon cyclique, cela devrait prendre du temps', poursuivaient-elles.

Reste à découvrir ce soir à 20H les dernières 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dans la soirée.En attendant, les taux se tendent nettement et de nouveaux 'plus bas annuels' sont inscrits par nos marchés obligataires : nos OAT affichent +7Pts à 2,97% (3,02% au plus haut), les Bunds +6Pts à 2,36%, les BTP italiens flambent de +12Pts à 4,82% (+247Pts par rapport au Bund).Mais cela se passe encore plus mal au Royaume Uni où les 'Gilts' affichent +13Pts à 4,565% tandis que les maturités de 20 ans à 30 ans s'installent au-dessus des 5,20% ce qui instaure une situation de crise et met la BoE sous pression, avec obligation d'intervenir massivement, y compris sur les Gilts indexés sur l'inflation (les instruments les plus 'surs'.

.. mais que des gérants de Fonds de Pension doivent liquider pour combler des pertes abyssales sur leur portefeuille de bons du Trésor).Les T-Bonds US s'en sortent le mieux avec +1Pts vers 3,95%... mais le seuil psychologique des 4% n'est pas très loin.Le Dollar reste stable face à l'Euro vers 0,9700.Le baril de Brent retombe de -1,1% vers 93,5% (effet 'PPI') après avoir progressé initialement vers 95,1$.Dans l'actualité des valeurs, LVMH annonce avoir réalisé sur les neuf premiers mois de 2022 des ventes de 56,5 milliards d'euros, en hausse de 28% en comparaison annuelle, dont une croissance organique de 20% (+19% sur le seul troisième trimestre).Face aux blocages en France, TotalEnergies annonce inviter à une réunion de concertations et d'échanges, ce mercredi après-midi, les syndicats représentatifs aux bornes du Socle Social Commun et qui ne participent pas au mouvement de grève actuel.

Vicat annonce mettre à jour ses perspectives pour 2022 pour l'évolution récente de son activité, le cimentier anticipant désormais un EBITDA en 2022 en baisse par rapport à 2021 et qui devrait être au moins égal à celui de 2020.BNP Paribas annonce ce mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Kantox, fintech leader dans la gestion automatisée du risque de change.Eutelsat affiche un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2022-23 de 287 millions d'euros, stable en base publiée et en baisse de 4,5% en base comparable, avec une poursuite de la forte croissance à deux chiffres du haut débit fixe et de la connectivité mobile.Vinci Energies annonce l'acquisition de TLT-Building et TLT-Connection, deux entreprises finlandaises d'expertises multi-techniques fournissant des solutions globales à destination des opérateurs de réseaux électriques et de télécommunications.Copyright (c) 2022 CercleFinance.

