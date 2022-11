Pré-clôture CAC40: +3% hebdo à 6600, Nasdaq inarrêtable, gain historique

publié le 11/11/2022

(CercleFinance.com) - Le CAC40 +0,8% à 6.610 semble bien parti pour une semaine à +3%... et il ne perd plus que 7,9% depuis le 1er janvier (malgré une guerre, des taux passés de 0 à 3%, une récession, une baisse des bénéfices, etc., la pire année en 50 ans en termes de 'vents contraires').

L'indice a un peu marqué le pas vers 15H avoir bondi de près de +1,1% ce matin pour culminer à 6.636, soit près de +1.000Pts repris depuis le 30 septembre (+17,5%) et +950 depuis le 13 octobre, une des hausse les plus spectaculaires de l'histoire (en 6 et 4 semaines).Le CAC est dopé notamment par Dassault Systèmes et Capgemini (+4%), LVMH (+3%) mais aussi par le rebond de Teleperformance (+3,5%) après son décrochage de la veille.

Au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation plus bas que prévu aux Etats-Unis, les investisseurs ont bon espoir que l'apaisement de l'inflation puisse permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément évidemment porteur pour les actions.Dans ce contexte, Wall Street a salué les chiffres en signant des gains hors norme, ou carrément historique (plus forte hausse du S&P500 après un chiffre d'inflation.

.. en 120 ans). A la clôture d'hier soir, le Dow Jones s'adjugeait 3,7% tandis que le Nasdaq Composite s'envolait de 7,3% (plus forte hausse de l'histoire après publication d'un chiffre macroéconomique).Le Nasdaq rajoute d'ailleurs +1,4% et engrange +900Pts en ligne droite, sur 8 heures de cotation prises en continue (le gain hebdo serait supérieur à 7%, meilleure semaine de l'année égalée).C'est une sorte de mini-krach haussier, de nombreuses 'technos' à plus de 100Mds$ de 'capi' flambent de +20 à +25% cette semaine : des gains également historiques.

Les marché en ont ils réellement fini avec l'inflation ? En Allemagne, elle atteint un niveau record de +10,4%, du jamais vu depuis 1951.Les marchés obligataires accusent le coup avec +16Pts de base sur les OAT (à 2,655%) et +14,5Pts sur les Bunds (à 2,145%).L'Euro (+1,25%) poursuit son envol face au $ à 1,0325, soit +8% sur ses récents planchers.A noter le placement sous statut 'chapter 11' de la plateforme de trading sur les cryptos FTX (faillite frauduleuse soupçonnée), l'arrêt de ses opérations aux Bahamas (lieu d'immatriculation de l'entreprise) et l'effondrement de sa propre 'crypto' (-26% ce vendredi, -96% en 1 mois).

L'onde choc fait replonger le Bitcoin de -6% vers 16.500$.Dans l'actualité des sociétés, la cotation du titre Telepeformance a repris sur une envolée de plus de 10% vendredi matin (avant une rechute à -5%), les investisseurs revenant sur le dossier après son lourd décrochage de la veille. Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre d'affaires sur son premier trimestre de l'exercice 2022-23 de 96 millions d'euros, en progression de 10% en données publiées, mais en repli de 1% à périmètre et taux de changes constants.Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part de l'acquisition d'une participation additionnelle de 2,5% à son capital par Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, auprès de Royal Schiphol Group.

