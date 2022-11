Fermeture CAC40: à l'équilibre, les yeux sont tournés vers la Chine

publié le 29/11/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé 0,7% hier, la bourse de Paris achève ce soir la séance sur un gain complètement anecdotique de 0,06%, à 6668 points, au terme d'une journée marquée par la prudence des investisseurs. Hier, les protestations de la population chinoise au sujet des restrictions sanitaires qui s'éternisent dans le pays avaient suscité une certaine inquiétude sur les marchés, les investisseurs s'interrogeant quant au potentiel impact de cette colère sur la croissance de la seconde économie mondiale.

Néanmoins, les places boursières chinoises rebondissaient toutes mardi -en fin de séance, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations des Bourses de Shanghai et Shenzhen affichait un gain de près de 3%, l'indice SSE Composite de Shanghai progressait de 2,3% et à Hong Kong, l'indice Hang Seng bondissait de 3,8%- profitant notamment de l'annonce de mesures de soutien à l'économie, avec des dizaines de milliards de Yuan mobilisés.Certains spécialistes estiment par ailleurs que les manifestations pourraient forcer Pékin à faire évoluer sa politique sanitaire au cours des prochains mois.

La Chine a pourtant procédé aujourd'hui à la fermeture du parc Disney de Shanghai, au confinement de la mégalopole, à la fermeture des centres commerciaux... et les autorités mettent les bouchées doubles pour achever la construction de camps de 'quarantaine sanitaire' en périphérie des plus grandes villes du pays.Des mesures qui interrogent : en effet, pourquoi consacrer autant d'efforts à l'isolement de millions de citoyens si c'est pour annoncer dans la foulée le renoncement au 'zéro Covid' ?Il faudra probablement attendre la prochaine 'Assemblée nationale populaire' en avril prochain et analyser les directives sanitaires adoptées à l'occasion pour en savoir davantage.

Dans ce contexte, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des chiffres de l'inflation en Allemagne publiés en début d'après-midi, avec peu d'impact sur les cours. La hausse des prix à la consommation s'est quelque peu ralentie en Allemagne au mois de novembre, selon une première estimation officielle publiée mardi : le CPI n'a augmenté 'que' de 10% sur un an ce mois-ci (soit -0,5% en séquentiel), contre +10,4% en octobre, selon les données dévoilées par l'Office fédéral de la statistique.Les données publiées par Destatis montrent que ce ralentissement est largement imputable à la décélération des prix de l'énergie, qui ont augmenté de 38% lors du mois en cours en rythme annuel, contre +43% le mois précédent.

L'indice d'inflation calculé selon les normes européennes (IPCH) affiche quant à lui une parfaite stabilité d'un mois sur l'autre et une hausse de 11,3% sur un an (contre 11,2% attendu après 11,6% en octobre).Du côté obligataire, nos OAT se détendent de -10Pts vers 2,52%, les Bunds de -9Pts vers 1,9030%.Outre-Atlantique, les T-Bonds se tendent symétriquement de +4Ps vers 3,7440%.Les prochains jours seront aussi animés par les dépenses des ménages américains, par les premiers chiffres de l'inflation en zone euro au mois de novembre, ainsi que par le très attendu chiffre de l'emploi aux Etats-Unis vendredi.Du coté des valeurs, Société Générale annonce le lancement de l'augmentation de capital d'ALD avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros dans le cadre du projet d'acquisition de LeasePlan.

EDF annonce ce matin avoir conclu hier des prêts bilatéraux à terme pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. ' Ces facilités ont une maturité de 3 ans et ne comportent pas de pénalité de remboursement anticipé ', indique la société dont les prêts ont été conclus auprès d'un groupe de six banques.EDF ajoute avoir aussi conclu un accord avec le Gouvernement britannique afin de poursuivre le développement du projet de centrale nucléaire Sizewell C. Celui-ci prévoit d'investir 679 M£ dans le projet Sizewell C, devenant ainsi actionnaire à hauteur de 50% aux côtés d'EDF.Alstom a présenté ses capacités en matière de conduite autonome sur une locomotive de manoeuvre près de Breda, aux Pays-Bas, en partenariat avec le gestionnaire d'infrastructure néerlandais ProRail et l'opérateur ferroviaire belge Lineas. L'automatisation permet d'augmenter la capacité du réseau, de réduire les coûts, de réaliser des économies d'énergie et d'assurer la flexibilité des opérations, assure Alstom.

Enfin, Technip Energies a remporté un contrat auprès de TotalEnergies pour la production de carburants d'aviation durables (SAF) sur la plate-forme de Grandpuits en France. Une fois en service, cette installation aura la capacité de produire 210 000 tonnes par an de carburants d'aviation durables.