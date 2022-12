Mi-séance CAC40 : séance des '4 sorcières' en rouge vif, -3,8% hebdo

publié le 16/12/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé plus de 3% lors de la séance d'hier, la bourse de Paris lâche -1,4% supplémentaires, vers 6.425Pts, la semaine ressort perdante de -3,8%.Le contrepied représente une chute de -400Pts depuis mardi 15H (plus de 6%), un des pullbacks les plus violents depuis la séquence de baisse du 13 au 20 septembre (6.

350/5.980). Les marchés réagissent négativement après les annonces de nouveaux relèvements de taux face à la menace constituée par l'inflation. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (dans une moindre mesure) ont surpris les investisseurs par la sévérité de leurs propos, favorisant la hausse du dollar, la remontée des rendements obligataires et un repli marqué des valeurs technologiques à Wall Street.

Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une contraction de l'indice PMI flash composite de l'Hexagone. Celui-ci ressort en repli, passant de 48,7 en novembre à 48,0 en décembre, soit son plus faible niveau depuis février 2021, signalant ainsi une accélération de la baisse de l'activité globale en fin d'année 2022.Ce recul s'explique par une accélération de la contraction dans les services, les prestataires signalant la plus forte baisse de leur activité depuis presque deux ans, alors que le taux de contraction de la production manufacturière se replie à un plus bas de sept mois.

La (petite) bonne nouvelle, c'est que le taux d'inflation dans la zone euro a ralenti à 10,1% en rythme annuel en novembre, contre 10,6% en octobre, selon des chiffres publiés vendredi par l'agence Eurostat.A titre de comparaison, ce taux était encore de 4,9% en novembre 2021.Par pays, les taux annuels les plus faibles ont été observés en Espagne (6,7%), en France (7,1%) et à Malte (7,2%) et les taux annuels les plus élevés en Hongrie (23,1%), en Lettonie (21,7%), en Estonie et en Lituanie (21,4% chacunе).Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a également ralenti pour s'établir à 11,1% en novembre, contre 11,5% en octobre.

Il était de 5,2% un an auparavant.Le patron de la BdF, Villeroy de Galhau estime que l'inflation devrait plafonner en France au 1er semestre 2023 avant de tendre vers les 2% d'ici 2025 (donc pas avant 24 mois). Selon Eurostat, le solde commercial de la zone euro corrigé des variations saisonnières s'est établi à -28,3 milliards d'euros en octobre, contre -36,4 milliards le mois précédent, grâce à un repli des importations (-3,2%) plus fort que celui des exportations (-0,4%).Pour l'ensemble de l'Union européenne, le solde est ressorti à -39,4 milliards d'euros, là aussi en hausse par rapport au mois précédent (-47,7 milliards), avec des diminutions de 3,7% pour les importations et de 0,8% pour les exportations.

Sur le front obligataire, les taux se sont fortement tendus jeudi soir (+15Pts sur nos OAT et les Bunds, +52 sur le BTP italien en 24H de 3,85 vers 4,37%).Aujourd'hui, nos OAT se dégradent de +14Pts vers 2,74%, les Bunds de +12Pts vers 2,20% (+22Pts sur les BTP italiens).Après une séquence portes de saloon sur le FOREX jeudi, le $ stabilise vers 1,0620 face à l'Euro et face à la Livre, perd 0,35% face au Yen.Le pétrole subit un lourd pullback de -3,5% à Londres (78$) et New York avec le resurgissement des risque de récession en 2023.Dans l'actualité des sociétés en France, Société Générale a annoncé vendredi le succès de l'augmentation de sa filiale de leasing automobile ALD, qui a été souscrite à hauteur de 175%.

Voltalia annonce la mise en service de South Farm, centrale solaire de 49,9 mégawatts au Royaume Uni, qui fournira de l'électricité propre à la City of London Corporation dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) signé fin 2020.