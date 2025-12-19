Pré-clôture CAC40 : meilleure performer de la semaine, les taux se tendent vers des records

publié le 19/12/2025

(Zonebourse.com) - (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a stagné autour de 8.150 durant plus de 5 heures -la majorité du temps en territoire négatif- avant de repasser dans le vert ( 0,2% vers 8.165) dans le sillage de Wall Street (un classique pour une journée des "quatre sorcières") : l'indice Dow Jones gagne 0,5%, à 48.

200 points et le Standard & Poor's 500 . 0,8% à 6.830oints (à 0,5% de son record, et le Nasdaq-100 s'envole de 1,2% à 25.320Pts (gains trimestriels de 2,5 à 4,5%).Décembre 2025 restera donc un excellent millésime boursier, même si cette séance des "4 sorcières" ne permet pas de valider des scores fleuves sur la semaine écoulée : 0,15% sur le Nasdaq et -0,1% sur le S&P500 (ça reste tangent), 0,7% pour l'E-Stoxx50 et la meilleure performance pour le CAC40 avec 1,2%.

Mais pour les amateurs de records, l'E-Stoxx Europe 600 établit un nouveau plus haut historique... et il le doit principalement aux valeurs du CAC40 cette semaine..Le CAC40 aligne ce vendredi une 18ème séance de stagnation au sein du corridor 8.050/1.150 (à 10Pts près), soit 4 semaines et demi, quasiment un record depuis 25 ans... et il reste la trêve des confiseurs qui débute lundi !Une place se démarque à la baisse : avec la hausse du taux directeur de 0,25% ce matin ( à 0,75%) de la BoJ, la semaine se termine sur un repli de -1% du Nikkei et une perte hebdo de -2,3%, le "10 ans" japonais battant un nouveau record à 2,025%, le "30 ans" et le "40 ans" battant des records absolus En Europe, les investisseurs sont en train de procéder à leurs derniers ajustements de positions et réallocations d'actifs avant de déserter leur desk en vue des fêtes de fin d'année.

Le marché devrait toutefois continuer de profiter des chiffres rassurants de l'inflation américaine et des solides perspectives du fabricant de semi-conducteurs Micron dans l'IA, qui avaient permis à Wall Street de clôturer sur une note positive hier soir, avec des gains de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le S&P 500 et de 1,4% pour le Nasdaq.Les intervenants digèrent par ailleurs le message plutôt encourageant livré hier par la Banque centrale européenne (BCE), qui n'a pas touché à ses taux mais qui a relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2026."Le sentiment observé sur les marchés hier s'est clairement apparenté à celui d'un scénario de type "goldilocks"", estiment les analystes de Danske Bank."Que faut-il en retenir ? Que les investisseurs abordent l'année à venir dans un état d'esprit très favorable, avec des fondamentaux macroéconomiques suffisamment solides pour soutenir une nouvelle année de bonnes performances des actifs risqués", soulignent les stratèges.

Après une semaine chargée en termes de déclarations de responsables monétaires et d'indicateurs financiers, le calendrier du jour s'annonce très calme sur le front des statistiques économiques, ce qui promet des volumes d'échanges réduits.Du côté de l'obligataire, les taux continuent de se tendre de façon inquiétante avec des Bunds à 2,888% ( 4Pts), des OAT à 6,605% ( 4,8Pts) et outre-Atlantique, le "10 ans" affiche 2,3 à 4,136% et le "30 ans" 2Pts à 4,52%.Calme plat sur le FOREX avec un $ à 1,1720, le Franc suisse recule de -0,15% à 0,9325.Petit rebond du "WTI" à 56,3$ ( 0,8%), l'argent bat un nouveau record à 66,6$/Oz, l'Or proche des records à 4.350$.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.