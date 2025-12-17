Ouverture CAC40: hausse très prudente avant la BCE et l'inflation américain

publié le 18/12/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris débute la séance sans grande tendance jeudi matin, l'absence de catalyseurs immédiats incitant les investisseurs à rester sur la touche avant deux des grands rendez-vous économiques de la semaine: la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 progresse de 0,3% à 8 110 points. Au vu de l'absence de réaction suscitée par la dernière réunion de la Fed comme par le rapport sur l'emploi américain publié mardi, il n'est pas dit que les données sur les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ou les annonces de politique monétaire de la BCE fassent beaucoup bouger les marchés aujourd'hui.

Pour ce qui concerne l'inflation américaine, les analystes prévoient un léger ralentissement de l'indice CPI à 2,9% en novembre sur un an, contre 3% en septembre. "Franchement, ces chiffres ne s'annoncent pas si déterminants que ça", prévient Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. "A ce stade, la Réserve fédérale semble surtout focalisée sur le marché du travail qui commence à caler, et non pas sur l'inflation", souligne-t-il.

Au vu de la décélération des prix du logement et de la remontée du chômage, qui devrait alléger les pressions salariales dans le secteur des services, sans oublier l'impact toujours limité des surtaxes douanières, les économistes s'attendent à ce que l'inflation revienne vers la cible des 2% que s'est fixé la Fed dans le courant de l'an prochain, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles baisses de taux. Pour ce qui concerne la BCE, la dernière réunion de l'année de l'institution de Francfort devrait se solder par un "statu quo" sur les taux pour la quatrième fois consécutive, confirmant qu'une pause prolongée s'est maintenant installée dans sa politique monétaire.

Les marchés espèrent toutefois en savoir un peu plus sur sa stratégie pour les prochains mois, tout en redoutant que les taux directeurs restent inchangés dans un avenir proche. "On peut toutefois constater une fois de plus la frilosité de la BCE qui pourrait être un peu plus audacieuse à un moment où l'Europe doit faire face à une compétition de plus en plus soutenue et alors que l'euro ne cesse de monter contre le dollar", déplore Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. "L'effet des plans de relance européens, les conséquences d'une éventuelle paix en Ukraine et la nécessité de surveiller l'évolution de la devise européenne sont les paramètres qui conduiront la BCE à faire évoluer sa politique monétaire en 2026", rappelle le professionnel.

Parmi les autres grands rendez-vous économiques de la journée, les investisseurs suivront, à la mi-journée, les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), avant celles de la Banque du Japon prévues dans la nuit de jeudi à vendredi. Au vu des créations d'emplois qui restent faibles et du chômage qui repart à la hausse, mais aussi d'une croissance qui s'est récemment révélée décevante et d'une inflation qui semble avoir atteint un pic, tous les éléments semblent désormais réunis pour que plusieurs nouvelles baisses de taux s'opèrent Outre-Manche. A New York, les marchés d'actions américains ont terminé en forte baisse mercredi, lourdement pénalisés par la rechute des titres technologiques sur fond de questionnements toujours persistants quant aux investissements colossaux réalisés dans l'IA, ce qui a conduit le S&P 500 à aligner une quatrième séance consécutive de baisse.

Au terme des échanges, le S&P 500 abandonnait 6 721,4 points pour enfoncer sa moyenne mobile de 50 jours située à 6 765,8 points, un signal technique négatif. L'indice Dow Jones perdait, lui, 0,5% à 47 885,9 points tandis que le Nasdaq Composite reculait de 1,8% 22 693,3 points, ce qui l'a fait basculer lui aussi en-desssous de sa MM50. Le fabricant de mémoires Micron est néanmoins venu réchauffer l'atmosphère après la clôture en publiant des résultats supérieurs aux attentes et en livrant des perspectives bien meilleures que prévu grâce à l'accélération des projets dans l'IA. Sur le compartiment obligataire, le repli de Wall Street n'a pas bénéficié aux T-Bonds qui se dégradent à la marge, ce qui se traduit par une tension du rendement du papier à dix ans qui s'établit au-delà de 4,15%, contre 4,14% en début de séance hier. Une légère tension persiste aussi en zone euro, où le Bund allemand a fini la journée de mercredi à 2,86%, soit une hausse de 1,5 point de base, tandis que son équivalent français avançait de deux points à plus de 3,57% L'euro se stabilise autour de 1,1750 face au dollar après son pic de plus de 1,18 atteint mardi dans le sillage de la publication des chiffres moins bons que prévu de l'emploi aux Etats-Unis Le marché pétrolier confirme son redressement, alors que le blocage américain des pétroliers vénézuéliens ravive les craintes de ruptures d'approvisionnement, un phénomène auquel s'ajoute l'annonce d'une forte baisse inattendue des stocks américains, renforçant la perception d'un marché plus tendu que prévu.

Le Brent gagne ce matin 0,9 % à 60,2 dollars le baril, mais reste bien ancré sous sa moyenne mobile à 50 jours, située autour de 63 dollars, ce qui écarte a priori le scénario d'un rebond durable des cours. A en croire les spécialistes, une rupture durable du plus bas annuel des 58 dollars risquerait de ramener l'or noir autour de 56 dollars, voire dans la zone des 54/53 dollars.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.