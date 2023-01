Mi-séance CAC40: progresse inexorablement, taux en repli après CPI UE

publié le 18/01/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,5%) aligne une 11ème séance de hausse (sur 13) depuis le 2 janvier, ce qui en fait l'une des plus longues séries haussières (gain cumulé de +9,5%) sans retracement de 0,5% de l'histoire, et assurément la plus longue série lors de l'entame d'une année depuis que la bourse de Paris existe.

Le CAC40 qui franchit les 7.100 (à 7.112) avait bien anticipé la publication d'une série d'indicateurs qui confirment la tendance au ralentissement de l'inflation, grâce au net reflux des prix de l'énergie.D'après les professionnels, la réalisation du niveau cible des 7.085 points pourrait constituer l'aboutissement d'un premier objectif de moyen terme.

.. mais la hausse se poursuit inexorablement.En ce qui concerne le CAC40 'GR', il atteint les 20.900 et n'est plus qu'à 0,5% de son record absolu du 5 janvier 2022.Aux Etats-Unis, la hausse globale des prix à la production ralentit nettement, de -0,5% en décembre 2022 par rapport au mois précédent, mais l'inflation 'core' a augmenté de 0,1% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 6,2% en données brutes et à 4,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 7,3% et 4,9% observés au mois de novembre.Les ventes de détail aux Etats-Unis ont chuté davantage que prévu en décembre 2022, se tassant de 1,1% après un recul de 1% le mois précédent, selon le Département du Commerce.

En excluant le secteur automobile (véhicules, équipements et stations services), les ventes de détail américaines se sont contractées de 0,7%.Au Royaume-Uni, le répit sur les prix de l'énergie devrait permettre de modérer un peu l'inflation, qui devrait malgré tout rester à deux chiffres.Les investisseurs ont aussi pris connaissance des chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au titre du mois de décembre : le taux d'inflation annuel s'est établi à 9,2% en décembre 2022, contre 10,1% en novembre, d'après Eurostat qui confirme ainsi son estimation rapide pour le dernier mois de l'année passée.

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi quant à lui à 10,4% en décembre 2022, contre 11,1% le mois précédent, avec le taux le plus faible observé en Espagne (5,5%) et le plus élevé, en Hongrie (25%).Ces chiffres reçoivent un très bon accueil sur l'obligataire avec une nouvelle détente de -10Pts sur nos OAT à 2,432%, de -10Pts sur les Bunds à 1,9880% et sur les Bonos espagnols (-13Pts à 2,937%) et les BTP italiens effacent -17Pts à 3,72%.Embellie également côté US avec des T-Bonds à -13,5Pts vers 3,400%.Le Dollar rechute de -0,5% et retrace son plancher annuel, vers 1,0870E.A noter une nouvelle poussée haussière sur le pétrole avec le Brent à 87,3$ à Londres (+0,7%).

Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce ses chiffres de ventes mondiales en 2022. Elles s'élèvent à 2 051 174 véhicules, en baisse de 5,9 %.Stellantis a signé un accord avec Terrafame pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques. BNP Paribas fait part de la réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de sa filiale américaine Bank of the West à BMO Groupe Financier, une transaction qui a fait l'objet d'un accord annoncé en décembre 2021.Enfin, Pierre & Vacances a publié hier soir un CA groupe au 1er trimestre de 390,7 ME en hausse de 9,9% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent.

