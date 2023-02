Pré-clôture CAC40: continue de flirter avec 7.100, malgré repli WStreet

publié le 01/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris rebascule doucement dans le rouge (-0,2%) et le CAC40 ricoche sous les 7.100, dans de faibles volumes (1,7MdsE), les investisseurs limitant les prises d'initiatives à quelques heures des décisions très attendues de la Réserve fédérale américaine.

L'Euro-Stoxx50 revient à l'équilibre vers 4.165 alors que les indices US retombe nettement dans le rouge après leur bouffée d'euphorie du 31 janvier : le Dow Jones cède -1%, le S&P500 et le Nasdaq reculent de -0,5%.Le comité stratégique (FOMC) de la Fed doit en effet annoncer ce soir ses décisions de politique monétaire et son président Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée.

Les contrats à terme suggèrent une hausse quasi-certaine d'un quart de point 25 points de base, un relèvement plus modeste que les 50 points du mois de décembre et que les 75 points décidés en novembre.La raison de ce ralentissement du rythme de ce resserrement monétaire se trouve du côté des récentes statistiques d'inflation, qui montrent une constante décrue depuis l'été dernier.Mais c'est surtout le discours de Powell qui sera scruté de près: d'après les analystes, le patron de la Fed devrait rester focalisé sur l'inflation et sur l'activité économique, qui semble résister plus fortement que prévu.

Sur le front des statistiques, l'indice des acheteurs PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 49,2 en décembre 2022 à 50,5 en janvier, repassant ainsi au-dessus de la barre des 50 (qui sépare croissance et contraction de l'activité) pour la première fois depuis août. Par ailleurs, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 48,8 en janvier, contre 47,8 en décembre 2022, traduisant ainsi un nouveau ralentissement de la contraction du secteur, avec une atténuation des tensions sur les coûts. Les derniers chiffres US précédant le communiqué de la FED sont décevants avec une contraction de -1Pt de l'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le troisième mois d'affilée en janvier.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mercredi ressort à 47,4 le mois dernier, contre 48,4 en décembre, alors que les économistes attendaient un repli plus limité, autour de 48Le sous-indice des nouvelles commandes a fortement baissé, à 42,5 contre 45,1 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés ressort en forte hausse, à 44,5 contre 39,4 au mois de décembre (ce dernier chiffre est le moins bon).Côté en emploi, le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 106.000 nouveaux jobs au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête mensuelle du cabinet de services en ressources humaines ADP.'Nous avons constaté l'incidence des perturbations liées aux conditions météorologiques sur l'emploi sur notre semaine de référence, mais les embauches se sont montrées plus fortes sur les autres semaines du mois', précise Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.

Les taux longs US se détendent de -2,5Pts vers 3,5030% et le Dollar rechute de -0,3% vers 1,0910E, ce qui en dit long sur la conviction des opérateurs en matière de 'pivot' imminent de la FED.En Europe, nos OAT se dégradent de +2,5Pts à 2,772%, les Bunds affichent +2Pts à 2,3010%, les BTP italiens de +3Pts à 4,296%.Dans l'actualité des sociétés françaises, Bonduelle affiche un chiffre d'affaires du premier semestre de son exercice 2022-23 à 1,24 milliard d'euros, en progression de 13,6% dont 6,1% en données comparables, les évolutions favorables des devises renforçant la croissance de l'activité de +7,5%.Orpea (-22% à 5,50%) fait part d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière -très dilutif pour les actionnaires minoritaires- avec un groupement d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, et un groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de sa dette non-sécurisée.Eiffage Construction va construire une centrale biomasse pour la décarbonation de l'activité industrielle et la réduction de la dépendance au gaz naturel pour Norske Skog.

Enfin, Getlink a annoncé mercredi la mise en service par sa filiale Eurotunnel d'une nouvelle technologie d'alimentation électrique ferroviaire devant lui permettre d'accroître ses capacités de transport dans le tunnel sous la Manche.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.