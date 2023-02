Pré-clôture CAC40: boucle sa 18ème semaine de hausse,NFP US incandescent

publié le 03/02/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne lâche rien, même après la parution de chiffres de l'emploi d'une vigueur que personne n'avait envisagé: le CAC40 -dopé par les +3% de Total Energies- ne cède rien, pas un pouce de terrain, et il progresse même de +0,21% à 7.

181 points (+1,3% hebdo).Le CAC40 'GR' continue de battre des records absolus en se hissant au-delà de 21.130 (plus de 100Pts de mieux que le 5 janvier 2022).L'Euro-Stoxx50 est un peu en retrait (-0,1%), dans le sillage du S&P500 (-0,7%) et du Nasdaq (-1,1%, alors qu'Amazon et Google se replient nettement, Apple a déjà effacé ses pertes initiales).

Amazon a fait état de sa première perte annuelle depuis 2014 mais l'activité 'cloud' continue de progresser à marche forcée.La hausse des taux ne pénalise même pas le 'bull trend' : la correction du jour n'efface même pas la moitié de l'embellie de la veille et les indices boursiers vont boucler une 18ème semaine de hausse, émaillées de 2 consolidations (mi-décembre) et de 2 semaines sans tendance bien définie.

Un 14 sur 18, puis un 4 sur 5 pour 2023, c'est en théorie un signe de force colossal du marché... mais cela peut également consacrer l'instauration d'une déconnection et d'une complaisance exceptionnelle, avec une hausse qui s'auto-entretient par le biais d'une prise à contrepied systématique d'un consensus 'frileux'... et qui a tous les motifs de l'être.Ce à quoi les marchés opposent l'espoir d'un 'soft landing' de l'économie.

Et l'économie américaine semble en effet échapper aux prémices d'une récession si l'on s'en tient aux spectaculaires chiffres publiés à 14H30.Le 'NFP' fait état de la création de 517.000 emplois non-agricoles en janvier, largement au-dessus des 185.000 attendus (c'est presque 3 fois plus) après 260.000 le mois précédent (mais ce score est lui aussi nettement revu à la hausse). Le taux de chômage est, lui aussi, ressorti aux antipodes du consensus: il s'avère bien meilleur qu'anticipé à 3,4% (-0,1%), contre 3,6% attendu).

Mais ne s'agit-il pas d'une baisse du chômage en trompe l'oeil: malgré tous les emplois crées et le recul des 'sans emploi', le taux de participation à la force de travail (la population active) est resté stable à 62,4%, un niveau inférieur de 0,9 point à celui de février 2020.Par ailleurs, le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%, après 4,8% en décembre.Pour être tout à fait complet, les créations de postes des 2 mois précédents ont été révisées de 256.000 à 290.000 pour novembre et de 223.000 à 260.

000 pour décembre, soit un solde de révision total de 71.000.Ce sont en tout environ 400.000 emplois de plus qu'anticipé sur les 3 mois écoulés.Le 'NFP' se rit des plans de licenciements qui se multiplient chez les grandes groupes technologiques.Et rien ne devrait dissuader les marchés de miser sur une poursuite de la hausse puisque les messages de la Fed et de la Banque d'Angleterre ont été perçus comme plus accommodants, celui de la BCE évoquant une stabilisation des risques inflationnistes et une décrue en direction de son objectif.

Il y avait également des chiffres en Europe, sans impact sur les indices boursiers :l'indice PMI publié ce matin montre que l'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022.Le PMI composite de S&P Global est ainsi remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier (niveau révisé d'une estimation flash de 50,2).Côté marchés de taux : nos OAT se retendent de +14Pts à 2,65%, les Bunds de +14,5% à 2,205%, les BTP italiens de +14 à 4,03%.Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de +10Pts à 3,500%.

L'un des grands perdant du jour, c'est l'or avec une rechute de -2% vers 1870$; soit -4% en 48H... et le métal précieux recule que les taux grimpent ou se détendent, ce qui est assez troublant.Le grand gagnant restera donc le Dollar, dopé par le 'NFP' de janvier et qui reprend près de 0,9% face à l'Euro vers 1,0810, le Dollar Index affichant +0,8% à 102,55.En France, Sanofi (-2%) publie un BNPA des activités de 8,26 euros au titre de l'année 2022, en hausse de 25,9% (+17,1% à taux de changes constants), et indique avoir atteint ses objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires du géant de la santé a progressé de 13,9% (+7% à TCC) à 43 milliards.Kering annonce la nomination de Raffaella Cornaggia comme directrice générale de Kering Beauté. Membre du comité exécutif du groupe, elle développera une expertise beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin.TotalEnergies a annoncé vendredi avoir fait entrer Crédit Agricole Assurances au capital d'un portefeuille de projets dans les énergies renouvelables en France. Le groupe dit avoir cédé à la filiale de la banque verte une participation de 50% au sein d'un portefeuille de 234 MW composé de 23 centrales solaires d'une capacité de 168 MW et de six centrales éoliennes de 67 MW.

