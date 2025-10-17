Fermeture CAC40: fragilisé par les banques mais porté par EssilorLuxottica

(Zonebourse.com) - Après avoir ouvert en repli de 1,4%, la Bourse de Paris est parvenue à relever la tête au fil des heures, retournant même brièvement en territoire positif (jusqu'à 8225 points, +0,4%), avant de céder du terrain au cours de la dernière heure de cotation.

Au gong final, l'indice recule de 0,18%, à 8174 points, mais s'arroge 3,6% en hebdomadaire.Le mois d'octobre qui s'achève va être pour les valeurs françaises l'un des meilleurs de la décennie avec un gain de 5,5%...Le repli des banques (-5,1% pour Société Générale, -4% pour BNP Paribas aujourd'hui) témoigne toutefois des craintes entourant la solvabilité de certaines institutions américaines.

Ainsi, l'indice S&P sectoriel de la finance a plongé de plus de 6% hier dans le sillage de Zions Bancorp, qui a décroché de 13% suite à une perte considérable identifiée dans le portefeuille de prêts de sa filiale californienne, mais aussi de Western Alliance, qui a chuté de 11% en raison des pertes liées à un emprunt frauduleux ayant laissé une lourde ardoise.Sur le plan géopolitique, Donald Trump a fait savoir que son pays ne livrerait pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine 'pour ne pas dégarnir les stocks US'.

À Wall Street, l'ambiance est plutôt maussade : le Nasdaq lâche 0,5%, derrière le S&P500 (-0,2%).Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux États-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.Le principal indicateur économique de cette dernière séance de la semaine restera l'estimation définitive en zone euro pour le mois de septembre.

Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne, il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.Nos OAT se dégradent de +3 points vers 3,363%, les Bunds de +1,6 point vers 2,5860%, et les BTP de +2,8 points vers 3,387%.L'euro reperd 0,2% face au dollar US vers 1,167 USD, et l'or cède 1,6%, vers 4255 USD l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica s'envole de 13% après avoir annoncé hier soir 'la meilleure performance trimestrielle de son histoire'.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 6867 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en progression de 11,7% à taux de change constants par rapport à la même période de 2024 (+6,7% en données publiées). Les mentions ultérieures suivront donc en MEUR.Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de WNS, acteur dans les services de gestion digitale des processus métiers ('Digital Business Process Services').Stellantis a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec le spécialiste chinois des véhicules autonomes Pony.ai en vue de déployer des robotaxis en Europe au cours des prochaines années.Sanofi rapporte que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis négatif concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du Rezurock (belumosudil) pour le traitement de troisième intention des adultes et des enfants atteints de maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGVHD).

En revanche, Sanofi a ajouté que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments avait rendu un avis favorable recommandant l'approbation de Wayrilz comme nouveau traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI) chez les patients adultes réfractaires à d'autres traitements.Enfin, IndiGo annonce la signature d'une commande ferme portant sur 30 Airbus A350-900, transformant le protocole d'accord conclu en juin en commande définitive. Ce nouvel engagement porte à 60 le nombre total d'A350 commandés par la compagnie indienne. Cette décision stratégique marque une étape clé dans sa transition vers le long-courrier international.