Pré-ouverture CAC 40: la voie de la moindre résistance continue d'alimenter la hausse

publié le 21/10/2025

(Zonebourse.com) - Après s'être de nouveau rapprochée de ses plus hauts historiques hier, la Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mardi matin, alors que les résultats d'entreprise vont continuer d'animer les échanges en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.

Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grignote neuf points à 8230,5 points, laissant entrevoir une ouverture stable, voire légèrement favorable.Porté notamment par la hausse du titre Kering, qui s'est adjugé 4,8% suite à la cession de sa division beauté à L'Oréal, le marché parisien s'était adjugé près de 0,4% à 8206 points lundi pour revenir à moins d'une cinquantaine de points de son plus haut absolu établi en début d'année au-delà des 8.

257,8 points.Selon bon nombre d'analystes, le CAC - comme le reste des places mondiales - devrait continuer à suivre la voie de la moindre résistance ('path of least resistance'), c'est-à-dire celle où il rencontre le moins d'obstacles techniques ou psychologiques, et ainsi poursuivre son mouvement haussier, tiré notamment par la peur des investisseurs de manquer le train de la hausse ('fear of missing', FOMO).Les solides publications d'entreprise semblent également pousser les intervenants à s'exposer davantage aux actifs risqués.

'La saison des résultats a démarré sur une note constructive, poussant les actions mondiales à la hausse dans un contexte de modération des discours commerciaux, de résultats bancaires résilients et de renouveau des espoirs d'assouplissement monétaire de la Fed', explique Michaël Lo, gérant chez UBP.Les nombreux résultats qui figurent à l'agenda de la semaine vont permettre de vérifier si cet optimisme est bel et bien étayé sur le terrain.Eurofins Scientific, Edenred et Getlink ont ainsi publié leurs chiffres ce matin, tandis que les résultats trimestriels de Coca-Cola, GE Aerospace et Verizon sont notamment attendus à Wall Street à la mi-journée, avant les performances très attendues de Netflix ce soir.

A en croire les professionnels, ces publications pourraient bien surpasser les attentes et favoriser la progression de Wall Street au cours des prochaines semaines.Mais la situation reste loin d'être idyllique pour autant.Chez Apicil AM, on s'inquiète du 'réveil brutal de la volatilité' qui a fait refait surface la semaine passée pour atteindre un pic inédit depuis le 'Liberation Day' d'avril dernier.Aucun rendez-vous économique majeur ne figure à l'agenda du jour, le prochain test important pour les marchés restant l'inflation CPI aux Etats-Unis attendue vendredi et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste persistante Outre-Atlantique.A New York, les marchés d'actions américains ont malgré tout poursuivi leur trajectoire ascendante hier, notamment sous l'impulsion d'Apple (+3,9%) dont la capitalisation boursière se rapproche fortement du seuil des 4.

A New York, les marchés d'actions américains ont malgré tout poursuivi leur trajectoire ascendante hier, notamment sous l'impulsion d'Apple (+3,9%) dont la capitalisation boursière se rapproche fortement du seuil des 4.

000 milliards de dollars avant la parution de ses résultats trimestriels, prévue la semaine prochaine.Les 'futures' sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture autour de l'équilibre ce mardi.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei (+0,4%) profitait à son tour du climat d'optimisme à Wall Street et continuait de saluer l'investiture d'un nouveau gouvernement qui pourrait mettre à exécution un projet budgétaire expansionniste (retour des 'Abenomics') et des mesures de soutien aux marchés financiers.