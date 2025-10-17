Pré-ouverture CAC 40: les récents plus hauts à l'épreuve d'une semaine dense

publié le 20/10/2025

(Zonebourse.com) - Après s'être rapprochée de ses plus hauts historiques la semaine passée, la Bourse de Paris va devoir confirmer son regain de forme au cours des jours qui viennent, mais la tache ne s'annonce pas facile au vu des nombreux résultats qui se profilent et d'une volatilité qui tend de nouveau à pointer le bout de son nez depuis la rentrée.

Autour de 8h10, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance novembre - progresse de 52 points à 8244,5 points, laissant entrevoir une poursuite de la dynamique haussière de la semaine dernière.Porté par les résultats meilleurs que prévu de LVMH et l'atténuation du risque politique dans l'Hexagone, le marché parisien était parvenu à s'arroger plus de 3,2% la semaine passée pour revenir brièvement au-delà du seuil des 8200 points, un niveau très proche de ses pics annuels, surperformant largement un indice Euro STOXX 50 affichant une hausse hebdomadaire d'environ 1,4%.

Le mois d'octobre qui s'achèvera la semaine prochaine pourrait ainsi constituer l'un des meilleurs de la décennie pour les valeurs françaises avec un gain qui atteint pour l'instant 5,5%.Avec une progression qui dépasse maintenant 10% depuis le début de l'année, le CAC fait cependant toujours un peu moins bien que l'Euro STOXX 50 (+14%), le DAX (+19%), mais aussi le S&P 500 (+13%) sur la période.En dépit du retour des inquiétudes entourant la santé des banques régionales et des incertitudes sur les relations commerciales sino-américaines, Wall Street a également réussi à retrouver le chemin de la hausse la semaine dernière, avec une progression de 1,6% pour le Dow Jones et de 2,1% pour le Nasdaq.

'Gardons en tête que les fondamentaux économiques sont bons, l'analyse technique plaide en faveur d'une poursuite de la hausse et nous sommes dans une période de l'année traditionnellement favorable aux actions', rappelait récemment Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissementchez Pictet AM.Dans des marchés qui évoluent non loin de leurs pics historiques, les indices pourraient cependant redevenir vulnérables aux mauvaises nouvelles surtout que la semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce intense.L'épisode de volatilité qui s'est récemment matérialisé sur les marchés financiers, entre envolée de l'or et correction du bitcoin, est ainsi venu rappeler aux investisseurs que le chemin de la hausse était souvent chaotique.

L'annonce, vendredi, de la dégradation de la note de la dette française par l'agence S&P montre par ailleurs que les dernières turbulences politiques en France sont bel et bien de nature à pénaliser l'activité économique dans le pays.Les investisseurs vont aussi être attentifs à l'évolution des questions commerciales, avec l'espoir que les récentes tensions observées entre Washington et Pékin s'apaisent en vue de la rencontre entre Donald Trump et Xi prévue d'ici à la fin du mois.Au-delà du commerce, les investisseurs attendent aussi d'en savoir plus sur la santé de l'économie, même si le calendrier des indicateurs aux Etats-Unis s'annonce encore une fois très allégé du fait du 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations américaines.

Le Département du Travail publiera malgré tout ce vendredi son rapport sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre, celui-ci étant indispensable pour déterminer l'ajustement du coût de la vie nécessaire au calcul des prestations versées par la Sécurité sociale.Dans l'ensemble, les économistes attendent une inflation 'de base' (core) peu changée à 3,1% sur un an, un chiffre qui permettrait de conforter les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.Les indices PMI mesurant l'activité dans le secteur privé européen seront également suivis de près vendredi, même si ceux-ci devraient montrer que la reprise économique demeure poussive sur le Vieux Continent, avec encore d'importantes divergences entre les services et l'industrie.

Si toutes ces données économiques devaient se révéler décevantes, cela pourrait faire dévier les indices de leurs récente trajectoire haussière.Au-delà des indicateurs, les résultats d'entreprise constitueront l'autre élément clé de la tendance sur les marchés cette semaine.Aux Etats-Unis, de nombreux ténors de la trempe de Netflix, Tesla, IBM ou Intel dévoileront leurs comptes de troisième trimestre au cours des jours à venir.Les publications s'annonce tout aussi nombreuses en Europe, où les performances de Kering, Hermès, L'Oréal, Nokia, Roche, SAP, Safran et Thales seront particulièrement attendues.