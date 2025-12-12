Fermeture CAC40 : hausse freinée par le repli du Nasdaq et la hausse des taux

publié le 12/12/2025

(Zonebourse.com) - La semaine se termine mal : tous les indices inversent la vapeur, les score hebdos qui étaient encore positifs vers 16H30 ont viré au rouge. La Bourse de Paris (-0,2%) oscille autour d'un pivot de 8.120Pts depuis près de 7 heures, retombe sous 8.

080 et revient au milieu du corridor 8.050/8.150 (qui bloque toute évolution depuis le 26 novembre) et le bilan hebdo ressort négatif de -0,4%. Globalement, le CAC 40 s'adjugeait près de 10% cette année, un score flatteur au vu des incertitudes politiques qui ont freiné la tendance en 2025, mais l'indice parisien se situe à moins de 3% de son plus haut historique, ce qui pourrait dissuader les investisseurs de fermer leurs livres de comptes trop tôt.

Les marchés d'actions mondiaux se sont réjouis des dernières annonces de la Réserve fédérale, qui s'est abstenue de tenir un discours trop restrictif en dépit de la solidité actuelle de l'économie américaine et des fortes divergences de vues qui subsistent au sein de son comité de politique monétaire. A Wall Street, on assiste à un rare renversement de situation : le Dow Jones (-0,5%) et le Russell-2000 qui alignaient un 3ème record historique consécutif (après 2 doublés "intraday/clôture" la veille) basculent dans le rouge.

Ce 12 décembre restera de tout façons le jour où le Dow Jones s'est le plus rapproché des 50.000, même s'il ne finit pas en territoire positif, avec un nouveau zénith à 48.886. Le Dow Jones a gagné 14,5% depuis le 1er janvier, tandis que le S&P et le Nasdaq affichaient des hausses de respectivement 17% et 22% jeudi soir, ce qui laisse penser que l'essentiel de la hausse est accomplie. L'après-FOMC ne donne cependant pas lieu qu'à des démonstrations d'euphorie puisque le S&P500 perd maintenant 1,2% et le Nasdaq -2% : ces 2 indices continuent de pâtir de la déception suscitée par les résultats trimestriels moins bons que prévu d'Oracle (-11% la veille, -5,8% ce soir), qui ont ravivé les craintes de surinvestissements massifs dans l'IA susceptibles de plomber les comptes des géants américains de la tech.

Mais en ce vendredi, la tendance est littéralement plombée par Broadcom (-11,2%), Micron -8,7%, Marvell -5%, Nvidia -2%. Beaucoup de commentateurs se réjouissent que la "lourde incertitude liée à la Fed" soit maintenant levée mais Powell n'a pas rassuré tout le monde puisque les T-Bonds US continuent de se dégrader (ils le font depuis le 26 novembre dernier) avec un "10 ans" qui se tend de 4Pts vers 4,1840%, un "30 ans" qui flambe de 6,5Pts à 4,856%. La contagion gagne l'Europe avec 1,2Pt sur le Bund à 2,8560%, nos OAT avec 2Pts à 3,579% et les BTP italiens rajoutent 1,6Pts à 3,551%. Cette tension pourrait perdurer jusque dans le courant de la semaine prochaine, dans l'attente des derniers chiffres très attendus de l'inflation et de l'emploi aux Etats-Unis. Il s'agira de la dernière semaine de Bourse complète sur les marchés (avec la séance des "4 sorcières" en pont d'orgue) avant Noël et le Nouvel An, ce qui pourrait aussi impliquer un allègement des volumes d'échanges.

Parmi les indicateurs du jour figurent les données définitives des prix à la consommation en France. Les prix à la consommation en France sont ressortis en hausse de 0,9% en novembre 2025 en rythme annuel, soit le même taux que celui observé en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier. L'Euro s'effrite face au $ (-0,05% à 1,1735) après 1,1% de gain en 48H. Malgré la faiblesse du $, le pétrole continue de chuter avec un baril de Brent à -1,1% vers 60,850$, un WTI à -1,2% vers 57,15$ qui flirte avec son plancher annuel. A notre en séance ce nouveau record absolu de l'once d'argent à 64,5$, l'Or renouant avec les 4.350$.... avant une rechute à respectivement 61,7$ et 4.270$.