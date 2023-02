Fermeture CAC40: termine la semaine sur les chapeaux de roues

publié le 03/02/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la semaine sur les chapeaux de roues (+0,94%), en mode 'rallye' avec le franchissement des 7.233 (+1,9% hebdo), avec clairement comme objectif d'égaler le record absolu du 5 janvier 2022 d'ici une poignée de séances.

L'Euro-Stoxx50 (+0,25% à 4.252) repasse dans le vert dans le sillage du Dow Jones (+0,2%) tandis que le S&P500 ne s'effrite plus que de -0,1%, le Nasdaq de -0,1% (après -1,1% à 15H30).Pour les indices européens, c'est une fabuleuse série 14 sur 18 (de hausse hebdomadaire), avec seulement 2 semaines de consolidation et 2 'inchangé', puis un 4 sur 5 pour 2023, c'est en théorie un signe de force colossal du marché.

On a pris connaissance vers 16H de l'ISM des 'services' aux Etats Unis très supérieur aux attentes en janvier.L'indice ISM non-manufacturier fait un bond inespéré de +5Pts, de 49,2 vers 55,2 le mois dernier, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 50,5.Le sous-indice des nouvelles commandes explose littéralement de +15Pts pour atteindre 60,4 en janvier contre 45,2 le mois précédent.On a pris également connaissance à 14h30 des chiffres de l'emploi US d'une vigueur que personne n'avait envisagé.

Et l'économie américaine semble en effet échapper aux prémices d'une récession si l'on s'en tient aux spectaculaires chiffres publiés à 14H30.Le 'NFP' fait état de la création de 517.000 emplois non-agricoles en janvier, largement au-dessus des 185.000 attendus (c'est presque 3 fois plus) après 260.000 le mois précédent (mais ce score est lui aussi nettement revu à la hausse). Le taux de chômage est, lui aussi, ressorti aux antipodes du consensus: il s'avère bien meilleur qu'anticipé à 3,4% (-0,1%, contre 3,6% attendu).

Mais ne s'agit-il pas d'une baisse du chômage en trompe l'oeil: malgré tous les emplois crées et le recul des 'sans emploi', le taux de participation à la force de travail (la population active) est resté stable à 62,4%, un niveau inférieur de 0,9 point à celui de février 2020.Par ailleurs, le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%, après 4,8% en décembre.Pour être tout à fait complet, les créations de postes des 2 mois précédents ont été révisées de 256.000 à 290.000 pour novembre et de 223.000 à 260.

000 pour décembre, soit un solde de révision total de 71.000.Ce sont en tout environ 400.000 emplois de plus qu'anticipé sur les 3 mois écoulés.Il y avait également des chiffres en Europe, sans impact sur les indices boursiers :l'indice PMI publié ce matin montre que l'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022.Le PMI composite de S&P Global est ainsi remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier (niveau révisé d'une estimation flash de 50,2).La hausse des taux ne pénalise même pas le 'bull trend' sur l'obligataire: la correction du jour n'efface même pas la moitié de l'embellie de la veille: nos OAT se retendent de +13Pts à 2,64%, les Bunds de +12,5% à 2,1800%, les BTP italiens de +12,4 à 4,013%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de +13Pts à 3,500%.L'un des grands perdant du jour, c'est l'or avec une rechute de -2% vers 1870$; soit -4% en 48H... et le métal précieux recule que les taux grimpent ou se détendent, ce qui est assez troublant.Le grand gagnant restera donc le Dollar, dopé par le 'NFP' de janvier et qui reprend près de 0,9% face à l'Euro vers 1,0810, le Dollar Index affichant +0,8% à 102,55.En France, Sanofi (-1,9%) a publié un BNPA des activités de 8,26 euros par action au titre de l'année 2022, en hausse de 25,9% (+17,1% à taux de changes constants), et a indiqué avoir atteint ses objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du géant de la santé a progressé de 13,9% (+7% à TCC) à 43 milliards.

Kering annonce la nomination de Raffaella Cornaggia comme directrice générale de Kering Beauté. Membre du comité exécutif du groupe, elle développera une expertise beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin.TotalEnergies a annoncé ce matin avoir fait entrer Crédit Agricole Assurances au capital d'un portefeuille de projets dans les énergies renouvelables en France. Le groupe dit avoir cédé à la filiale de la banque verte une participation de 50% au sein d'un portefeuille de 234 MW composé de 23 centrales solaires d'une capacité de 168 MW et de six centrales éoliennes de 67 MW.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.