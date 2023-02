Pré-clôture CAC40: à 1% du record absolu malgré W-Street et hausse du $

publié le 15/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a inscrit un nouveau record annuel (7.315 pour le 'PX1') et historique (CAC40 'GR' à 21.400) et porte son avance à +12% depuis le 1er janvier.Même si le CAC s'est un peu 'apaisé' après une matinée entièrement dominée par les acheteurs, les valeurs françaises gagnent près de 1%, à 7285 points, notamment tirée par Carrefour et Kering qui gagnent respectivement +8,5% et +3,5% après la publication de leurs résultats.

Wall Street a rouvert en baisse de -0,6 à -0,7%, sans préjudice pour l'Euro-Stoxx 50 qui affiche +0,9% à 4.275 (record annuel).Sur le front des statistiques, les investisseurs ont découvert une rafale de chiffres aux Etats Unis depuis 14H30.Avec une 1ère surprise: les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de3% en janvier (contre +2% attendu), pour s'établir à 697 milliards de dollars, selon le Département du Commerce (elles avaient enregistré un recul inhabituel de 1,1% en décembre).

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 2,3%.En revanche, la production industrielle américaine a stagné le mois dernier selon la Réserve fédérale, alors même que les économistes en espéraient en général un rebond.Dans le détail, la production manufacturière a augmenté de 1% et celle des activités extractives de 2%, alors que celle des 'utilities' a chuté de 9,9% en raison des conditions météorologiques qui ont pesé sur la demande en chauffage.

La production se montre néanmoins supérieure de 0,8% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,1 point à 78,3%, niveau inférieur de 1,3 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).L'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York s'est de nouveau contractée en février, mais à un rythme bien moins marqué qu'au mois de janvier, montre l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale connue sous l'appellation 'Empire State' : elle s'établit à -5,8 ce mois-ci, contre -32,9 en janvier mais c'est une bonne surprise puisque les économistes prévoyaient une amélioration moins significative, autour de -18.

Ainsi, le consensus concernant le 'taux final' de la Fed est désormais majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% ne sont plus aussi consensuels qu'il y a deux semaines.Le spectre de la récession semble s'éloigner mais les marchés obligataires continuent d'afficher une inversion de courbe radicale avec 125Pts de 'prime' pour le '6 mois' par rapport au '10 ans'.Le '10 ans' affiche une hausse marginale de +1Pt à 3,772% et le '6 mois' 5,01 à 5,02%, le '1 an' reste quasi-stable à 4,978% (-1Pt).Quand on sait que 70% de la croissance dépend de la consommation des ménages 'avec un marché du travail toujours robuste et une épargne abondante, il est peut-être prématuré d'enterrer le consommateur américain', préviennent les économistes d'Oddo BHF.

Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie à 8,8% en rythme annuel en janvier, marquant un net ralentissement par rapport aux 9,2% du mois de décembre.Les 'Gilts' se détendent un peu (-6Pts vers 3,46%) après une série noire de 6 séances et +50Pts de base repris.Les OAT et les Bunds sont quasi-stable ou en légère hausse de +0,5Pt de base.L'Euro fait brusquement machine arrière et retombe de -0,6% vers 1,0670$, au plus bas depuis 1 semaine.Dans l'actualité des sociétés, Kering (+3,5%) publie un résultat net part du groupe en progression de 14% à 3,6 milliards d'euros au titre de 2022, et une croissance de 11% de son résultat opérationnel courant, à 5,6 milliards, soit une marge de 27,5%.De son côté, Carrefour (+7,5%) a publié un chiffre d'affaires de 90,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8,5% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe s'établit à 1212 millions d'euros (+7,6%), soit un résultat net ajusté part du groupe en hausse de de 14% pour atteindre 1,63 euro, contre 1,43 euro un an plus tôt.Enfin, la Française des Jeux (FDJ) publie au titre de l'année écoulée, un résultat net en augmentation de 4,7% à 308 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA courant en hausse de 13,1% à 590 millions, soit une marge de 24%. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.