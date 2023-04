Fermeture CAC40: grimpe jusqu'aux 7400 pts puis retombe à l'équilibre

publié le 04/04/2023

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné jusqu'à 0,6% à mi-journée et brièvement atteint les 7400 points, le CAC40 a cédé ses gains en seconde partie de journée, concluant finalement la séance à l'équilibre, à 7344 points (-0,01%). Au chapitre des statistiques du jour, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont diminué de 0,5% et de 0,6% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des reculs séquentiels de 2,8% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE en janvier.

Par rapport à février 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro et de 14,5% dans l'UE, contre des variations annuelles de respectivement +15,1% et +16,4% observées en janvier.Par ailleurs, après une chute de 2,1% en janvier (chiffre révisé de -1,6% annoncé initialement), les commandes à l'industrie américaine se sont encore tassées de 0,7% le mois suivant, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont enregistré une diminution de 0,5% d'un mois sur l'autre.

Compte tenu d'une quasi-stagnation des stocks (-0,1%), le ratio stocks sur livraisons s'est accru très légèrement à 1,49 en février. Sur le front obligataire, les rendements qui grimpaient de +8 à +9Pts se détendent depuis 16H30 avec des OAT qui n'affichent plus que +1 Pt de base (à 2,76%), les Bunds rajoutent +1,5 Pt (à 2,256%).A la suite de ces chiffres, les T-Bonds se détendent de 10 Pts en quelques minutes et affichent désormais -5 Pts à 3,385% : le Dollar cède du terrain face à l'euro et s'échange désormais à 1,0950$/E.Dans l'actualité des valeurs, Hermès (+1,8% à 1894$) devient la 3ème valeur du CAC à franchir la barre des 200 MdsE de 'capi', derrière l'intouchable LVMH (445 MdsE) et L'Oréal (224 MdsE) qui annonce la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aēsop, marque australienne de cosmétiques de luxe, accord qui valorise celle-ci à 2,52 milliards de dollars en valeur d'entreprise.

Sanofi fait part de la publication des résultats de deux études de phase III sur fitusiran publiées dans The Lancet et The Lancet Haematology, qui 'montrent son potentiel à répondre aux besoins médicaux de tous les patients atteints d'hémophilie'. Stellantis a annoncé une nouvelle organisation pour le financement et le leasing de ses services en Europe. Cette nouvelle organisation permet de simplifier et renforcer sa capacité multimarque avec les nouveaux services financiers de Stellantis (anciennement Banque PSA Finance) et Leasys (consolidation des activités des agences Leasys et Free2move Lease).Enfin, la Société du Grand Paris a attribué au groupement Colas Rail / Alstom le marché du 2e lot de la ligne 17 du Grand Paris Express. D'une longueur de 26,5 km, la ligne 17 s'étendra sur 13 communes et reliera 9 gares entre Saint-Denis Pleyel et Le Mesnil-Amelot.