Pré-ouverture CAC 40: poursuit sur sa lancée haussière avant les résultats

publié le 14/04/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rester sur sa lancée haussière vendredi matin, les investisseurs semblant décidés à poursuivre leurs achats alors que démarre la saison des résultats trimestriels.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin avril - avance de 19,5 points à 7505 points, laissant entrevoir une ouverture proche, voire au-dessus, du seuil psychologique des 7500 points.

Porté par secteur du luxe et LVMH en particulier, le marché parisien avait aligné hier une quatrième séance de hausse consécutive et achevé la journée sur un gain de 1,1% à 7480 points, un niveau de clôture historique.La perspective d'une prochaine pause dans le cycle de resserrement monétaire, aux Etats-Unis comme en Europe, alimente l'appétit pour le risque des investisseurs et les oriente vers les marchés d'actionsSur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de Lundi de Pâques, le CAC 40 affiche pour l'instant une progression hebdomadaire de l'ordre de 2%, ce qui porte à 15,5% sa hausse depuis le début de l'année.

Les marchés attendent maintenant le début de la saison des résultats des entreprises, et d'éventuelles bonnes nouvelles qui permettraient de soutenir la trajectoire ascendante à l'oeuvre ces dernières semaines.Le premier vrai test interviendra aujourd'hui avec la publication du géant bancaire américain JPMorgan Chase, qui dévoilera ses résultats à la mi-journée, tout comme ses homologues Wells Fargo et Citi.D'après des données de FactSet, les entreprises financières qui composent le S&P 500 devraient voir leurs bénéfices grimper de 9,1% au premier trimestre, soit la meilleure performance sectorielle de tout l'indice.La séance s'annonce également très animée sur le front de l'économie, avec les chiffres des ventes au détail, des prix à l'importation, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis.

En Europe, les intervenants prendront connaissance des dernières données sur l'inflation en France et en Espagne.L'attirance actuelle des investisseurs pour les marchés actions limite la demande pour les obligations du Trésor, comme l'illustre la remontée des rendements des Bund allemands et des OAT françaises.Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse vers 3,43%.Le dollar continue de souffrir de la modération de l'inflation aux Etats-Unis, qui éloigne la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt, ce qui permet à l'euro de camper solidement au-dessus du seuil de 1,10.Dans un climat marqué par l'appétit pour le risque, les cours du pétrole poursuivent leur ascension, le Brent progressant de 0,2% à 86,3 dollars tandis que le le brut léger américain (WTI) gagne 0,3% à 82,4 dollars.

