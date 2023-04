Mi-séance CAC40: nouveau record à 7550 malgré des OAT remontées à 3,0%

publié le 17/04/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide à la marge (-0,1 à -0,2%) après après avoir culminé brièvement vers 7.550 points peu après l'ouverture (nouveau record à 7.552): l'indice est plombé par le recul de plus de 4% de Renault puis de -3% de Cap Gemini et Unibail.

L'Euro-Stoxx50 cède près de -0,5% vers 4.370 alors que Wall Street vient de rouvrir proche de l'équilibre (le Dow Jones et le S&P500 naviguent entre 0,00% et +0,1%).Le 'fait du jour', c'est le rendement du '10 ans' français revient au contact de la barre des 3% (+5Pts à 2,993%), celui des Bunds de +4Pts à 2,4700%.

Avec l'arrivée de la saison des résultats trimestriels, les acteurs de marché vont savoir cette semaine si le rebond des dernières semaines est venu marquer le début d'une véritable embellie ou si le récent épisode de stress lié à la crise bancaire a constitué un avertissement à prendre au sérieux.Jusque-là, le rebond boursier a été porté par l'espoir d'une prochaine pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt des grandes banques centrales, mais aussi par des indicateurs économiques jugés plutôt encourageants.

Ces éléments ont renforcé l'optimisme quant à un possible 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui verrait l'inflation fortement refluer sans pour autant se traduire par une entrée de l'économie en zone de récession.La saison des résultats devrait permettre d'éprouver la résistance de places boursières, notamment du côté de Wall Street.Plusieurs ténors de la cote, dont Bank of America, Netflix, Tesla, J&J, Morgan Stanley et Procter & Gamble, ont prévu de publier leurs comptes dans les prochains jours.En Europe, les intervenants prendront connaissance des performances trimestrielles de quelques poids lourds de la trempe d'ASML, SAP ou Nokia.

Les opérateurs devront aussi étudier les derniers indices PMI, attendus vendredi, afin d'en savoir plus sur la réalité des 'vents contraires' actuels et l'imminence d'une éventuelle menace récessionniste. En attendant, ils ont découvert un spectaculaire rebond de l'activité (+36Pts) dans le secteur manufacturier de la région de New York: l'indice 'Empire State' de la Fed locale ressort à +10,8 pour le mois en cours, à comparer à -24,6 en mars.Cette amélioration, bien plus forte que prévu puisque les économistes n'anticipaient qu'un ralentissement de la contraction de l'activité, permet à l'indice de repasser en zone positive pour la première fois depuis novembre dernier.

Autre bonne surprise, Charles Schwab -qui fait face à d'important retraits de dépôts, rassure le marché avec 5Mds$ de 'revenus' et grappille 0,5%.Dans l'actualité des sociétés françaises, Forvia (Faurecia) affiche pour le premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires en augmentation de 29% pour s'établir à plus de 6,64 milliards d'euros, avec notamment un important effet de périmètre lié à un mois additionnel de consolidation de Hella.TotalEnergies annonce la livraison de la première cargaison de GNL au terminal méthanier de Dhamra LNG, situé sur la côte orientale de l'Inde et détenu et opéré par ATPL, une joint-venture à 50-50 entre TotalEnergies et Adani.Renault a déclaré ce matin que ses ventes mondiales avaient atteint 354.

545 unités sur les trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de 9% par rapport au premier trimestre 2022.Enfin, Neoen annonce avoir remporté 49,8 MWc de projets solaires lors des derniers appels d'offres gouvernementaux en France, gérés par la CRE. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.