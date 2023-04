Pré-clôture CAC40: tutoie 7.550, insensible au repli de W-Street

publié le 19/04/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris tente une nouvelle poussée en direction des 7.550: le CAC40 affiche un petit gain de +0,15% vers 7.545, dans des volumes toujours aussi inexistants (à peine 1,3MdsE échangés en 6 heures et demi).Toujours pas de véritables flux acheteurs, mais zéro vendeur en face, le marché semble monter 'par inertie', peut-être aidé par des achats tactiques à 48H des '3 sorcières', pour un terme boursier d'avril qui s'annonce à couper le souffle avec un gain de +9% depuis le 17 mars dernier, l'Euro-Stoxx50 (stable à 4.

390, au contact de ses records absolus de début janvier 2022 et mi-novembre 2021) affichant également plus de 8% de gain en 1 mois (du 20 mars au 19 avril).Wall Street vient de rouvrir en repli avec -0,4% pour le Dow Jones, -0,5% sur le S&P500 et -0,6% sur le Nasdaq... ce qui semble juste freiner la progression des indices européens.Les opérateurs sont découvert à 11H30 la publication des données définitives 'Eurostat' de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars: le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 6,9% en mars 2023, contre 8,5% en février, et celui de l'Union européenne est ressorti à 8,3%, contre 9,9% (confirmation de l'estimation rapide pour la zone euro en mars).

Les taux annuels les plus faibles ont été observés au Luxembourg (2,9%), en Espagne (3,1%) et aux Pays-Bas (4,5%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Hongrie (25,6%), en Lettonie (17,2%) et en Tchéquie (16,5%). Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel provenaient de l'alimentation, alcool et tabac (+3,12 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,10 pp), des biens industriels hors énergie (+1,71 pp) et de l'énergie (-0,05 pp).Si le pic de l'inflation dans la région a probablement été atteint à l'automne dernier, le processus de désinflation s'annonce lent et la vigueur des prix alimentaires pourrait avoir un impact négatif sur la consommation.Les marchés mondiaux ne semblent toujours pas s'alarmer d'une récession : le 'VIX' retombe dans la zone des 17 à Wall Street, alors qu'un ralentissement de l'activité devrait se matérialiser aux Etats-Unis avant la fin de l'année, une perspective peu engageante pour les actions.

En ce sens, la saison des résultats trimestriels des entreprises qui a débuté la semaine passée promet d'être rude pour des investisseurs qui aimeraient être rassurés par les prévisions des sociétés cotées.Sur le front obligataire, nos OAT rajoutent +4Pts à 3,006% (+50Pts en 3 semaines), les Bunds +3Pts à 2,5000% et les T-Bonds US +4Pts à 3,612%.Le pétrole rechute de -2% à Londres (83$) et à New York, l'Or rebascule sous les 2.000$.Dans l'actualité des sociétés françaises, Bolloré confirme que son conseil d'administration, réuni mardi, a approuvé le lancement d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses propres actions, projet annoncé le 14 mars dernier.Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord de négociations exclusives non engageant en vue d'un partenariat stratégique qui permettrait de 'créer un acteur majeur des services pour les commerçants en France'.Alstom annonce avoir été choisi par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS pour fournir les nouvelles rames de tramways du réseau strasbourgeois, dans un accord-cadre pour huit ans et pour un montant maximum de 250 millions d'euros.

