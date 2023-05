Pré-clôture CAC40: le repli se transforme en correction, taux en repli

publié le 02/05/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris creuse ses pertes et affiche un score pas vu depuis des semaines (début mars) : -1,5%, ce qui acte un basculement du CAC sous 7.400 (vers 7.380)... Total Energie pèse lourd avec -4,6%.L'Euro-Stoxx50 limite un peu la casse avec -1,2%, alors que les marchés obligataires se mettent à progresser plus nettement (les OAT effacent -5Pts de rendement à 2,843%, les Bunds -6Pts vers 2,2600%) et semblent beaucoup sereins que les marchés actions en cette veille de réunion de la FED et avant-veille de sommet BCE.

Les T-Bonds affichent même -14Pts vers 3,433% et bénéficient d'achats de précaution alors que la Bourse de New York -stable la veille (repli symbolique) s'enfonce lourdement : le Dow Jones cède -1,7%, le S&P500 d'autant, le Nasdaq de -1,5% dans le sillage des banques régionales (Pac West dévisse de -15%).Si les investisseurs s'accordent sur le fait que la Fed se dirige vers une nouvelle hausse de 25 points, ses prochaines décisions restent plus floues, même si l'institution semble s'approcher de la fin de son cycle de resserrement monétaire.Au vu de la persistance de l'inflation dans la zone euro, la BCE pourrait, elle, décider d'opter pour une hausse de taux plus marquée de 50 points de base.

Les derniers chiffres ne sont pas rassurants : le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 7,0% en avril 2023, marquant donc une très légère accélération après 6,9% en mars, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.A noter que l'Italie voit son taux d'inflation remonter de +8,00 à 8,3%, les Pays bas de 4,4% vers 5,2%.Autre chiffre pas rassurant publié ce mardi matin : les ventes de détail en Allemagne chutent de -2,4% en 'séquentiel' (contre +0,4% attendu) et de -8,3% sur 1 an.Côté activité industrielle, l'indice manufacturier allemand (PMI) se dégrade de -0,2Pts à 44,5%, en France, c'est plus brutal avec -1,7Pts à 45,6.Le crédit aux particuliers en Europe recule de 3,2% vers 2,9%, le crédit aux entreprises recule de -0,2%.

S'agissant des principales composantes du CPI européen, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en avril (13,6%), suivi des biens industriels hors énergie (6,2%), des services (5,2%) et de l'énergie (2,5%).Au-delà des banques centrales, les marchés d'actions continueront de réagir aux derniers résultats des entreprises cotées, alors que le bal des publications est appelé à se poursuivre.En Europe, c'est le secteur bancaire qui est sous les feux de la rampe au cours des prochains jours, avec les annonces, entre autres, de HSBC (aujourd'hui) et BNP Paribas (mercredi).D'autres poids lourds industriels tels qu'Airbus, BMW, Infineon, Shell ou Volkswagen ont également prévu de dévoiler leurs performances de premier trimestre.Apple, la première capitalisation mondiale, publiera de son côté ses résultats trimestriels dans la soirée de jeudi.

Outre-Atlantique, plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont d'ores et déjà fait état de leurs comptes trimestriels, et 79% d'entre elles ont fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, selon des données de FactSet.