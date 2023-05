Pré-clôture CAC40: le repli avoisine -1,8%, Wall-Street recule de -0,9%

publié le 24/05/2023

(CercleFinance.com) - Un épisode correctif se confirme avec un CAC40 qui a décroché de plus de 2%,2% vers 7.230 (son plus lourd repli depuis le 15 mars dernier) via un 'gap' de rupture sous 7.378Pts.Les pertes se réduisent un peu (-1,8%) mais l'indice reste loin de son récent support des 7.

340Pts.L'indice CAC40 'GR' reperd -750Pts sur ses sommets du 19 mai (séance des '3 sorcières' avec une culmination à 22.340Pts) dans des volumes qui s'étoffent un peu mais sont loin de traduire une forte pression vendeuse.Les valeurs du luxe continuent de subir des dégagements mais aucun secteur n'est épargné : l'automobile est particulièrement 'lourd' ce mercredi.

Les -2% du CAC40 tranchent avec le repli modéré de Wall Street (-0,75% pour le Dow Jones à -0,9% pour le 'S&P' et le Nasdaq). 'Le débat sur le plafond de la dette continue de montrer des signes de difficultés. Joe Biden et Kevin McCarthy ont tous deux fait preuve d'optimisme quant à une solution finale, mais l'impasse a fait baisser le marché', pointe Wells Fargo.Outre les craintes au sujet du plafond de la dette américaine, les investisseurs n'ont guère apprécié mardi les indices PMI composites parus en cours de séance, celui de la France ayant ainsi reculé d'un point à 51,4 pour le mois en cours.

Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce jour en France, mais dans le courant de la matinée, on a pris connaissance des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois dernier et de l'indice Ifo en Allemagne.Ce dernier traduit un net refroidissement du climat des affaires en Allemagne, il chute de -1,7Pt à 91,7 points en mai (contre 93,4 points en avril) soit sa première baisse après six hausses mensuelles consécutives. 'Cette évolution a été motivée par des attentes beaucoup plus pessimistes. Cependant, les entreprises étaient également un peu moins satisfaites de leurs activités actuelles.

L'économie allemande est sceptique quant à l'été', précise l'institut de recherche.'La baisse de l'Ifo semble cohérente avec une contraction de 0,8% du PIB allemand d'un trimestre sur l'autre, l'indice des conditions actuelles indiquant également une forte baisse de la production', note de son côté Capital Economics.L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 8,7% au cours de la période de 12 mois se terminant en avril 2023, soit un taux annuel en nette baisse par rapport à celui de 10,1% observé en mars, selon l'office national de statistiques.Mais la crise continue sur le marché obligataire britannique avec des Gilts qui grimpent encore de +15Pts vers 4,29%, à parité avec les BTP italiens (4,285% contre 4,32100% la veille alors que les 2 instruments affichaient un écart de 100Pts il y a 1 mois).

De tels niveaux n'avaient plus été observés depuis début octobre 2022 et l'intervention de la Bank of England.La détente est en revanche au rendez-vous sur les Bunds et nos OAT avec -1,5Pts à 3,026% et 2,450% respectivement.Aux Etats Unis, les T-Bonds restent stables à 3,7020%.Dans l'actualité des valeurs, Renault et Valeo ont annoncé mardi soir la conclusion d'un partenariat portant sur le développement de l'architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du constructeur au losange.Publicis a annoncé pour sa part l'acquisition de Publicis Sapient AI Labs, une coentreprise de recherche et développement en intelligence artificielle (IA) lancée en 2020 en partenariat entre Publicis Sapient, Elder Research et Tquila.Michelin indique ce matin que TBC, un distributeur de pneumatiques basé aux États-Unis qu'il opère conjointement avec Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail à Mavis Tire Express Service.

Société Générale annonce la mise en place de sa nouvelle équipe de direction dirigée par son directeur général Slawomir Krupa, composée de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, ainsi que d'un comité exécutif nouvellement créé.TotalEnergies annonce avoir pris une participation de 20% au capital de Ductor, une start-up finlandaise ayant développé une technologie innovante pour traiter les déchets organiques à forte teneur en azote, comme les effluents de volaille.