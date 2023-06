Ouverture CAC40: amorce un rebond avec l'avancée du dossier 'dette US'

publié le 01/06/2023

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine difficile qui aura vu l'indice parisien céder près de 3% en trois séances, la bourse de Paris amorce un rebond ce jeudi et gagne près de 1%, à 7165 points. Les investisseurs saluent ainsi l'adoption par la Chambre américaine des représentants de l'accord visant à suspendre le plafond de la dette des Etats-Unis, un dossier qui semble enfin arriver à son terme après de longues négociations.

Les élus de la Chambre des représentants se sont en effet prononcés dans la soirée d'hier en faveur du texte à une écrasante majorité, 314 parlementaires ayant voté 'pour' et seulement 117 'contre'.L'accord - qui prévoit de suspendre la limite d'emprunt de l'Etat américain jusqu'en janvier 2025 en contrepartie d'une réduction drastique des dépenses fédérales - doit désormais être présenté au Sénat, qui est contrôlé par les démocrates.Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations d'Etat à 10 ans recule sous 3,64%, l'éloignement d'un risque de défaut des Etats-Unis rendant la dette américaine plus attractive.

Sur le front des statistiques, à 45,7 en mai, l'indice HCOB PMI a signalé une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier français, et à un rythme très proche de celui du mois précédent, au vu du creux de 35 mois enregistré en avril (45,6).Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide. En Europe, atteignant un plus bas de 36 mois à 44,8 en mai, l'indice HCOB PMI a signalé une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier de la zone euro, et à un rythme accéléré par rapport à celui du mois précédent (45,8 en avril).

Aux Etats-Unis sont attendus l'enquête ADP sur l'emploi privé, les chiffres des inscriptions aux allocations chômage puis l'indice ISM manufacturier, qui ne devrait pas non plus se ressaisir.Dans l'actualité des entreprises tricolores, Sanofi fait part du lancement d'Action 2023, son plan mondial d'actionnariat ouvert à 86.000 salariés dans 56 pays, pour 'associer l'ensemble des salariés, dans tous ses territoires géographiques, au développement futur et aux résultats de l'entreprise'.Safran a annoncé jeudi être entré en négociation exclusive avec Air Liquide en vue d'acquérir ses activités d'oxygène aéronautique.Alstom dévoile le premier des nouveaux trains pour les lignes Nord-Sud et Est-Ouest à Singapour.

Enfin, Rémy Cointreau publie au titre de son exercice 2022-23 un BNPA de 5,79 euros, en progression de 37,5% (5,85 euros hors éléments non récurrents) et une marge opérationnelle courante de 27,7% (+2,3 points en publié et +1,4 point en organique).Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.