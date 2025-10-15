Pré-clôture CAC40: renoue avec 8.100, dopé par le secteur du luxe

publié le 15/10/2025

(Zonebourse.com) - La bourse de Paris affiche une nette hausse et surperforme de façon spectaculaire la bourse de Francfort : +2,2% pour le CAV contre -0,1% pour le DAX.Les +1% de l'Euro stoxx50 proviennent des 3 géants du luxe que sont LVMH (+13%), Hermès (+8%) et Kering (+7%), auquel nous ajouterons ASML (+3%) .

.. et par l'espoir d'un apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine après la surenchère sur les taxes sur les porte conteneurs et les spécialistes du fret maritime.Un article du Wall Street Journal assure ainsi que les deux camps ont exprimé leur volonté d'apaiser les dernières tensions, mais pour des raisons différentes, les Chinois voulant s'assurer que la rencontre entre Trump et Xi aura bien lieu, comme prévu, d'ici à la fin du mois, tandis que les Américains veulent calmer le jeu afin de tenter de limiter les pertes sur les marchés boursiers.

Les marchés américains avaient fini en ordre dispersé hier après un discours sans surprise du président de la Fed, Jerome Powell, qui a un peu rassuré les investisseurs sur le rythme à venir de l'assouplissement de la politique monétaire américaine.Wall Street nous offre une ouverture en hausse de 0,8% pour le Dow Jones, de 1% pour le S&P 500 et de +1,2% pour le Nasdaq.En Europe, la bonne surprise du jour, c'est le bon démarrage de la saison des résultats avec le 'luxe', qui semble potentiellement annonciateur de publications meilleures que prévu au cours des semaines à venir.

LVMH s'illustre donc aujourd'hui et entraîne avec lui l'ensemble du compartiment du luxe, après avoir publié la veille des résultats meilleurs qu'attendu qui ont rassuré les investisseurs quant à la réalité d'un redressement des performances du géant français de la mode et de la maroquinerie, avec une reprise de +1% des ventes : une progression certes symbolique mais qui déjoue une anticipation de baisse des ventes, notamment dans ls spiritueux.Les bons résultats d'ASML, le spécialiste néerlandais des équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, soutient pour sa part le secteur technologique.

Si beaucoup de bonnes nouvelles semblent déjà intégrées dans les cours, de solides publications devraient s'avérer porteuse pour les marchés, de l'avis des professionnels.Alors que le consensus attend une baisse de 2% des bénéfices des sociétés composant l'indice STOXX au troisième trimestre, Deutsche Bank déclarait hier s'attendre à une légère amélioration de leurs comptes, grâce à une conjoncture plus favorable et à de possibles bonnes surprises du côté des banques.Si l'agenda macroéconomique américain s'annonce peu animé en raison de la fermeture des administrations de Washington pour cause de 'shutdown', les investisseurs ont découvert à 14h30 l'indice Empire State de la Fed de New York qui affiche +19Pts vers 10,7.

L'activité dans l'État de New York rebondit en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey': dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.Enfin, l'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré. faiblesse du secteur manufacturier.Côté zone Euro, es prix à la consommation ont bien diminué de 1% d'un mois sur l'autre en France en septembre sous l'effet du fort repli saisonnier de ceux de services comme l'hébergement et les transports après les vacances d'été, mais aussi de l'alimentation, selon des statistiques publiées mercredi par l'Insee, qui confirme ainsi ses premières estimations.

Après les premières publications mitigées des grandes banques américaines hier, les comptes de Bank of America et de Morgan Stanley sont sortis l'heure du déjeuner et ont agréablement surpris (les marchés financiers ont été très porteurs) ave des hausses respectives de +7% et +5%.Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans se replie de -1Pt vers 4,013% après les propos rassurants de Jerome Powell hier. Le dollar suit le mouvement et cède 0,2% face à l'euro, qui flirte avec 1,1630.Alors que le risque d'une censure du gouvernement français s'est éloigné hier grâce aux concessions acceptées par Sébastien Lecornu, le rendement du dix ans français se détend de six points à 3,347% tandis que les Bunds allemands revient à 2,577% (-3,8Pts), ce qui permet au 'spread' France/Allemagne de revenir sous la barre des 78 points, comme avant la démission de François Bayrou.Les cours pétroliers reprennent modestement 0,4% la parution, dans l'après-midi, des stocks du brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reste stable à 58,6 dollars.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.