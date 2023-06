Pré-clôture CAC40 : vent d'euphorie, mais volumes toujours inexistants

publié le 02/06/2023

(CercleFinance.com) - La semaine se termine dans une quasi euphorie avec un CAC40 qui s'envole de +1,6% vers 7.260Pts (dans des volumes quasi inexistants de 1,2MdsE à 90 minutes de la clôture), ce qui limite la perte hebdo à -1% environ.La tendance positive de la matinée (adoption de l'extension du plafond de la dette après le vote favorable du sénat) est renforcé par la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.

L'économie américaine a généré pas moins de 339.000 emplois non agricoles au mois de mai, selon le Département du Travail (DoL), un nombre supérieur de +100.000 aux attentes du marché (à l'image de Jefferies qui tablait sur 230.000).'Des gains d'emplois ont été observés dans les services professionnels et aux entreprises, l'administration, les soins de santé, la construction, le transport et le stockage, ainsi que l'assistance sociale', précise le DoL.

La résilience du marché de l'emploi US pouvait indisposer la FED mais elle peut se focaliser sur le net rebond du taux de chômage qui s'est accru de 0,3 point à 3,7% de la population active.Le taux de participation à la force de travail est resté stable à 62,6%, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%.En outre, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en fortes hausses, de 165.000 à 217.000 pour mars et de 253.

000 à 294.000 pour avril, soit un solde de révision total de +93.000 pour ces deux mois.La dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis incite des surcroit les investisseurs à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine.Le Sénat américain a approuvé dans la nuit un projet de loi prévoyant la suspension jusqu'en 2025 du plafond de la dette américaine, écartant ainsi le scénario d'un défaut de paiement qui aurait réduit à néant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Les marchés obligataires se dégradent légèrement avec des OAT qui prennent +1,5Pt à 2,855%, des T-Bonds US qui affichent +2,5Pts à 3,662%.Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies annonce qu'à la clôture de la période de souscription, 52.602 souscripteurs dans 94 pays, représentant 45,8% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 353,9 millions d'euros.Alpha MOS a annoncé hier soir avoir conclu, conformément au calendrier prévu, la deuxième étude clinique portant sur son dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine.

Carbios a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'intention avec le thaïlandais Indorama Ventures en vue de former une co-entreprise dédiée à la construction de leur usine commune de biorecyclage.