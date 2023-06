Pré-clôture CAC40: renoue avec les 7.300 après CPI, les taux se tendent

publié le 13/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,7%) se range du côté du sentiment général que le 'CPI' publié à 14H30 va plutôt dans le sens du scénario de 'pivot' de la FED cet automne.Ce 'CPI' -une des 'stats' US les plus attendues depuis 1 mois- ressort parfaitement conforme aux prévisions: les prix à la consommation ralentissent à +4% en annualisé (+0,1% en séquentiel) et l'inflation 'core' (hors éléments volatils) ralentit à 5,3%, comme prévu.

Les volumes d'activité demeurent squelettiques avec 1,4MdE échangés à en 8 heures de cotations (alors que le CAC40 est passé de 7.308 ce matin vers 7.245 à l'heure du déjeuner avant de repasser les 7.300, ce qui fait plus de 1,6% de variation en intraday.Wall Street joue sans doute un rôle moteur avec un gain plus important qu'anticipé : le Dow Jones gagne 0,5%, le S&P500 et le Nasdaq +0,6% à 13.540 (dans le sillage de Tesla qui aligne une 13ème séance de hausse.

.. du jamais vu !). Le CAC40 doit sa score positif à la hausse de Teleperformance (+4,4%), Saint Gobain (+3%) ou encore Legrand (+2,2%).Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation annuel en Allemagne.Celui-ci est ressorti à +6,1% en mai 2023, marquant ainsi une poursuite du ralentissement après des taux de +7,2% en avril et de +7,4% en mars.L'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne ressort contrasté : il a légèrement augmenté en 'global' en juin pour s'établir à -8,5 points, soit 2,2 points de plus qu'en mai, mais une lecture plus détaillée montre que 'les experts ne s'attendent pas à une amélioration de la situation économique au second semestre'.

'Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, devraient obtenir des résultats plutôt médiocres en raison de la faiblesse de l'économie mondiale', explique le président de ZEW, Achim Wambach.Si l'évaluation des perspectives se redresse un peu, l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne, en revanche, s'inscrit en très forte baisse : l'indice correspondant chute de 21,7 points et se situe actuellement à -56,5 points.Les marchés qui espéraient que les chiffres jour éclaireraient les choix de la Réserve fédérale des Etats-Unis ou de la BCE restent sur leur faim... et les marchés obligataires qui étaient plutôt bien orientés depuis ce matin font un peu grise mine après avoir intégré le scénario d'un 'statu quo' sur les taux US et une hausse de 25Pts des taux directeurs de la BCE.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se repliait de -9Pts à 3,68% affiche maintenant +1Pt à 3,68%.Le Bund allemand à dix ans qui se détendait de -3,5Pts à 2,346% inverse complement la vapeur avec +4Pts à 2,422% et les OAT repassent de -4Pts à 2,872% à +3Pts à 2,942%, les BTP italiens vont finir inchangés à 4,052% contre -6,5Pts à 3,985%.Le Dollar décroche de -0,45% vers 1,0815E.Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance annonce le déploiement d'outils d'intelligence artificielle (IA) sur la plateforme cloud ServiceNow, leader de la gestion digitale des flux de travail, pour améliorer l'expérience employé, accroître la productivité et transformer ses opérations.Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Building Products of Canada Corp., pour 925 millions d'euros.

Enfin, Thales fait part de la signature d'un protocole d'accord contraignant en vue de l'acquisition de 100% du groupe australien Tesserent Ltd, à un prix valorisant ses fonds propres à 176 millions de dollars australiens, soit environ 107 millions d'euros.