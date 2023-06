Mi-séance CAC40: stagne vers 7315 malgré repli initial 0,5% à W-Street

publié le 20/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cherche une tendance et oscille entre -0,2% ce matin et +0,1% avant l'ouverture de Wall Street... qui ramène le CAC40 à l'équilibre.C'est le début du 2ème semestre boursier à Wall Street, après un long week-end... et tout comme Europe la veille, la consolidation l'emporte (-0,5% pour le Dow Jones, -0,45% pour le S&P500) après une séance des '4 sorcières' en mode 'euphorie', ou 'full risk on' (l'encours des 'calls S&P500' ayant battu un record historique).

'Graphiquement l'indice CAC 40 devrait poursuivre sa séquence haussière pour dépasser le niveau supérieur des 7.400 points et aller chercher ses records annuels et historiques', estiment les équipes de Kiplink Finance.L'agenda économique prévoyait la publication, en début d'après-midi, des mises en chantier et des permis de construire : le Département du Commerce fait état d'une envolée inattendue de 21,7% des mises en chantier en mai, à 1.631.000 en rythme annualisé, un niveau très largement au-dessus des attentes des économistes.

De leur côté, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont accrus de 5,2% à 1.491.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur au consensus de marché.Ces chiffres pourraient confirmer les récents signes de redressement observés du côté du secteur américain de la construction.Cela ne soutient en tout cas pas le dollar, qui rebascule sous les 1,09E, à 1,0915. Côté obligataire, l'instabilité persiste et après +5Pts la veille, ce sont -5Pts de rendement qui ramènent les bons du Trésor à leurs niveaux de vendredi (2,932% sur les OAT, 2,415% sur les Bunds).

Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes et Dassault Aviation annoncent la nouvelle étape de leur collaboration à long terme qui 'vise à assurer aux grands programmes de défense le plus haut niveau de sécurité, de souveraineté et de collaboration sur le cloud'.Stellantis a annoncé mardi la création d'une co-entreprise avec le taïwanais Foxconn en vue de concevoir et de commercialiser des semi-conducteurs innovants pour l'industrie automobile.Airbus fait savoir que la compagnie australienne Qantas a finalisé une commande supplémentaire de neuf A220-300, ce qui porte son carnet de commandes pour ce type d'avion monocouloir à 29 appareils.

Enfin, TotalEnergies rapporte avoir signé avec Saint-Gobain France un accord de vente de 100 GWh de biométhane sur une période de trois ans à partir de 2024, du biométhane qui sera produit sur son site de BioBéarn, entré en service en début d'année.