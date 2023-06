Mi-séance CAC40: repasse 7.330, malgré nette tension taux post-PIB US

publié le 29/06/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne plus de 0,6% et se hisse au-delà des 7330 points, notamment tirée par le secteur auto avec +5,5% pour Renault qui a annoncé relever ses perspectives (voir plus bas) et +3,7% pour Stellantis (la valeur 'la moins chère' du CAC).

Un vent favorable souffle depuis le début de semaine à Paris : lundi, mardi et mercredi, l'indice a gagné respectivement +0,3%, +0,4% puis 1%.Tout semble fait pour que le 2ème trimestre et surtout le semestre s'achève au plus haut.L'euro-Stoxx50 n'est pas en reste avec un gain de +0,6% à 4.

370, ce qui le repositionne à 1% de son zénith annuel, avec un bon +15% de performance. Sur le front des statistiques, le 1er chiffre US du jour est une surprise: la croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le premier trimestre 2023 a été révisée à 2% en rythme annualisé, à comparer à 1,3% en estimation précédente (c'est très supérieur aux attentes).

Ceci provoque un sursaut de +11Pts de base du rendement du T-Bond 2033, à 3,822%.Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis repart nettement à la baisse avec -26.000 lors de semaine du 19 juin, s'établissant à 239.000, selon le Département du Travail (le chiffre de la semaine précédente a en effet été révisé à la hausse de 264 000 à 265 000).

Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une très légère hausse du nombre d'inscriptions (+1500) par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 257 500, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis novembre 2021 (260 000).Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 19 000 pour s'établir à 1 759 000 lors de la semaine du 12 juin, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois un an plus tôt, repart à la hausse avec +6,4% en juin, selon Destatis qui avait fait part d'un taux de +6,1% pour le mois précédent.En excluant les deux catégories habituellement volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, le taux d'inflation qualifié de 'sous-jacent' s'établit à +5,8% sur le mois qui s'achève, marquant là aussi une accélération après +5,4% en mai.En Espagne en revanche, l'inflation ralentit nettement et repasse même sous le seuil des 2% (à +1,9%) grâce à une bonne maîtrise des prix de l'énergie et un recul des prix immobiliers.

Les marchés de taux européens subissent la contagion de la poussée de fièvre sur les T-Bonds : nos OAT et les Bunds affichent +6,5Pts à 2,911% et 2,372% respectivement, les BTP sont à +8,5Pts à 4,062%.Sur le marché des changes, le dollar se refait une petite santé suite aux propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a confirmé depuis Sintra que les taux américains devraient être encore relevés par deux fois: l'Euro recule symétriquement de -0,4% à 1,0872$.Dans l'actualité des sociétés françaises, Orange annonce qu'à l'issue de sa revue stratégique concernant Orange Bank, il a l'intention de se retirer du marché de la banque de détail et est entré en négociation exclusive avec BNP Paribas pour accompagner les clients de sa filiale bancaire.

Renault Group annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'année 2023, pointant 'principalement la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur'. Il vise notamment une marge opérationnelle groupe entre 7 et 8% (et non plus supérieure ou égale à 6%).EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord de licence exclusif, pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans, avec Jimmy Choo pour la conception, la fabrication et la distribution mondiale de lunettes Jimmy Choo.Alstom fait part de la conclusion avec Northrail AG d'un accord-cadre portant sur la fourniture de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, assorti d'un service de maintenance complet pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 ans.

Enfin, afin d'accélérer son soutien à l'économie circulaire, Société Générale annonce prendre une participation dans Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF), présenté comme 'le seul fonds de dette privée en Europe dédié à l'économie circulaire'.