Fermeture CAC40: dans le rouge, retombe au contact des 7300 points

publié le 05/07/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 0,89%, à 7304 points après la publication de plusieurs indicateurs économiques et dans l'attente des 'minutes' de la FED ce soir à 20h.Diverses statistiques ont été publiées aujourd'hui : après une hausse de 0,3% en avril (chiffre révisé par rapport à +0,4% annoncé initialement), les commandes à l'industrie américaine se sont encore accrues de +0,3% en mai, selon les chiffres publiés par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie après trois mois consécutifs de repli, repartent en légère hausse, à +0,3%.La mauvaise nouvelle du jour provient de Chine où l'indice PMI des 'services' calculé par Caixin/S&P a décroché de 57 vers 53,9 alors qu'une stabilité était attendue.En France, l'indice PMI® HCOB de l'activité commerciale - qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent - ressort à 48,0 en juin contre 52,5 en mai.Après quatre mois de croissance continue, l'indice est passé sous le seuil des 50 points, seuil qui trace une frontière entre zone de progression de l'activité (au-delà de 50) et zone de contraction (inférieure à 50).

Toujours dans l'Hexagone, la production augmente de nouveau sur un mois dans l'industrie manufacturière en mai 2023 selon l'Insee (+1,4 % après +0,6 %) comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,2 % après +0,8 %).Enfin, toujours sur le vieux continent, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,9% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE entre avril et mai 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.Sur le marché obligataire, les OAT et les Bunds restent eux inchangés à 3,002% et 2,455%, les BTP italiens se détendent de 4,20 vers 4,13%, les 'Gilts' britanniques passent la barre des 4,50% alors que le taux final de la BoE est maintenant anticipé à 5,75% (sur le '1 an').

Le Dollar se redresse légèrement à 1,085$/E (soit +0,1%).Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus fait savoir que la compagnie aérienne mexicaine ultra-low-cost Viva Aerobus a signé un protocole d'accord portant sur 90 appareils A321neo, portant son carnet de commandes à 170 appareils de la famille A320.Thales annonce avoir signé un contrat avec l'administration suédoise du Matériel des Armées (FMV) pour la fourniture et l'installation de radars SMART-L Multi Mission à longue portée.TotalEnergies a annoncé mercredi avoir signé une série d'accords avec le groupe pétrochimique Ineos en vue de réaligner leurs participations respectives des actifs situés dans l'Est de la France.Enfin, Technip Energies a annoncé mercredi avoir été sélectionné par la compagnie pétrolière saoudienne Aramco pour un contrat de conseil en management de projet (PMC) portant sur le plan directeur d'une nouvelle ville industrielle située dans l'est de l'Arabie Saoudite.

Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.