Ouverture CAC40: en légère hausse avant les résultats US et stats

publié le 14/07/2023

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une nouvelle progression de 0,5% à 7370 points, la Bourse de Paris affiche une légère hausse (+0,3%) à l'ouverture en ce 14 juillet, dans l'attente d'une série de résultats trimestriels aux Etats-Unis.Les opérateurs devraient en effet être attentifs, en milieu de journée, aux publications de trimestriels de plusieurs poids-lourds de la cote aux Etats-Unis, dont les banques JPMorgan Chase, Citi et Wells Fargo.

De bon augure pour la saison des résultats, le groupe agroalimentaire PepsiCo et la compagnie aérienne Delta Airlines ont tous deux relevé leurs objectifs annuels jeudi, à l'occasion de leurs publications de deuxième trimestre.'La faiblesse de l'IPC américain de juin semble avoir redonné aux investisseurs l'espoir que l'inflation pourrait revenir à des niveaux normaux sans que l'économie ne ralentisse trop, voire pas du tout', soulignait en outre Capital Economics.

'Nous continuons de penser que la possibilité d'un ralentissement économique plus important est sous-estimée, ce qui, selon nous, pourrait inverser la vigueur récente des actions', prévenait toutefois le bureau londonien.Dans l'actualité macroéconomique, la séance verra paraitre la balance commerciale dans la zone euro pour le mois de mai, puis les prix à l'importation aux Etats-Unis pour juin et l'indice UMich de confiance du consommateur américain. Sur le front des valeurs à Paris, Vallourec annonce anticiper pour le deuxième trimestre 2023 un RBE (résultat brut d'exploitation) et une génération de trésorerie globale supérieurs à ses prévisions précédentes, ainsi qu'une réduction sensible de sa dette nette.

Air France-KLM indique avoir signé avec Apollo Global Management un accord définitif en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 500 millions d'euros de l'activité de composants d'ingénierie et de maintenance (MRO) d'Air France.Delta Air Lines a annoncé une commande de 12 A220-300 supplémentaires, portant la commande ferme totale d'A220 de la compagnie aérienne à 131 appareils - 45 A220-100 et 86 A220-300. Delta a commandé cinq fois l'A220 et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220 au monde.