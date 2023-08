Fermeture CAC40: en net repli, poursuit sa phase de consolidation

publié le 02/08/2023

(CercleFinance.com) - Après avoir lâché 1,2% hier, la bourse de Paris a poursuivi aujourd'hui sa consolidation cédant à nouveau 1,26%, à 7312 points, notamment pénalisée par les replis de Worldline (-3,7%), TotalEnergies (-2,7%) ou encore BNP Paribas (-2,5%).

Les investisseurs semblent avoir été refroidis par les indices d'activité PMI publiés hier signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans la zone euro depuis mai 2020.Dans un marché en hausse de 15% depuis le début de l'année, ces chiffres décevants ont servi de prétexte aux investisseurs pour prendre une partie de leurs bénéfices.

Par ailleurs, la dégradation de Fitch sur la dette américaine - la première sur la dette américaine depuis 2011 - est venue accroître les inquiétudes des investisseurs concernant le poids de la dette dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. L'euro cède 0,7% face au billet vert, à 1,0937$/euro, ce qui montre que la monnaie américaine n'est pas affectée par la perte du triple A sur la dette.

Cela indispose en revanche le marché obligataire avec des rendement repassés au-dessus des 4% pour les T-Bonds à 10 ans : +7,5Pts à 4,125% et plus de 5,50% sur le '6 mois'.La FED va désormais tenter de mener à bien son programme d'émission de 1800 milliards de dollars (dont 1000 Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008.Au chapitre économique, l'enquête ADP a déjoué une nouvelle fois les pronostics avec une hausse plus forte que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis : +324.

000 en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes (de +170 à +180.000) selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie, des pertes sont enregistrées dans l'industrie qui souffre de la hausse des taux.Le marché pétrolier, qui est orienté à la hausse depuis plus d'un mois, retombe de plus de 2% après la publication des stocks de brut aux Etats-Unis : ils ressortent en baisse de 17 millions de barils pour s'établir à 439,8 millions de barils à l'issue de la semaine du 24 juillet aux Etats-Unis.

.. mais cette baisse est moins importante qu'attendu. Le baril de Brent s'échange désormais autour de 83,4$ (-2,7%).Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires groupe de 2 406,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2022-2023 clos le 30 juin 2023, en croissance de + 9,2 % en données publiées et + 5,0 % en données comparables par rapport à l'exercice précédent.Ce matin, la société d'électronique Actia annonce avoir enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023, à 150,5 millions d'euros, portant son cumul sur le premier semestre à 288,7 millions, en augmentation de 16,2%.

Solvay annonce que son fonds de capital-risque Solvay Ventures a investi dans Compact Membrane Systems (CMS), dans le cadre des efforts continus du groupe belge pour 'investir dans des solutions durables et développer son offre et son expertise dans ce domaine'. Atos accuse de loin la plus forte baisse du SBF120 (-16,2%), sous le poids de propos d'analystes comme Oddo BHF, pour qui le titre 'devrait inévitablement rester sous pression' après l'annonce du projet de cession de Tech Foundations (TFCo).Enfin, Airbus annonce un accord de partenariat avec Voyager Space, ouvrant la voie à une coentreprise transatlantique pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale commerciale prévue pour succéder à la Station Spatiale Internationale (ISS).

Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.