Pré-clôture CAC40: modeste repli malgré taux au +haut et flambée pétrole

publié le 05/09/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'effrite de -0,4% (vers 7.250), le CAC40 étant remonté de -1%, autour des 7.185 points (vers 10H15), à l'équilibre (vers 15H), avant de fléchir de nouveau dans le sillage de Wall Street qui évolue légèrement dans le rouge avec -0,2% (Dow Jones) à -0,3% (S&P500 et Nasdaq).

L'Euro-Stoxx50 consolide (même score de -0,4% qu'à Paris) vers 4.270Pts mais Amsterdam se détache avec une hausse en solo de +0,1%.Le facteur le plus défavorable, c'est certainement le renchérissement du pétrole à des plus hauts depuis presque 1 an (90$ pour le 'Brent') alors que l'Arabie annonce prolonger la réduction de ses quotas (-1 millions de barils/jour) jusqu'à fin 2023.

Il faut dire que les derniers chiffres des PMI se sont pas réjouissants: dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale signale une troisième baisse mensuelle consécutive du secteur privé, passant de 46,6 en juillet à 46 en août. Il indique le plus fort taux de contraction depuis novembre 2020, l'activité ayant reculé à un rythme soutenu tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, ce dernier ayant vu son indice s'établir à un plus bas depuis février 2021.

Au niveau du secteur privé français, le volume global des 'nouvelles affaires' a enregistré son plus fort recul mensuel depuis 33 mois, et l'enquête n'a mis en évidence qu'une faible progression de l'emploi en août. Dans la zone euro, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale chute de 48,6 en juillet vers 46,7 en août, soit la plus forte contraction du secteur privé de la zone euro depuis novembre 2020, et, en dehors des sommets atteints lors de la pandémie de Covid-19, depuis mars 2013.

Cette publication est aussi marquée par une accélération inattendue de l'inflation des prix payés par les entreprises privées de la zone euro, un revirement de tendance qui, selon les enquêteurs, 'reflète principalement la trajectoire ascendante des salaires'.Au Royaume-Uni, l'indice PMI des services a chuté à 49,5 le mois dernier, contre 51,5 au mois de juillet, revenant ainsi à un plus bas depuis le début de l'année, un repli toutefois moins prononcé que celui annoncé en première lecture, à 48,7.

Les autres statistiques prévues d'ici à la fin de la semaine, tout particulièrement celles en provenance de l'industrie allemande, devraient également mettre en avant la perte de vitesse sur le Vieux Continent en ce début de troisième trimestre.'Cela ne devrait pas empêcher les indices de poursuivre leur progression, car malgré le rebond avorté de la Chine, la récession de certains pays de la zone, dont l'Allemagne ou encore l'inflation encore très élevée, les indices restent tous proches de leurs plus hauts historiques', assure toutefois Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

Sur le front obligataire, la dégradation amorcée depuis 10 jours (forte accélération vendredi) se poursuit avec +2,5Pts sur les OAT (3,13%), +3Pts sur les Bunds (2,605%), et +4Pts sur les BTP italiens (à 4,335%). Mais les marchés de taux US font bien pire, avec le 'rattrapage' découlant de la fermeture de Wall Street lundi : les T-Bonds rajoutent d'un coup +8,5Pts à 4,26%... mais cela peut être lié à la flambée du pétrole qui pulvérise ses records estivaux (+1% à 90$ sur le 'Brent', même écart sur le 'WTI' à 87$).Le Dollar en profite pour se raffermir (+0,8% à 1,0710E) et atteindre un 'plus haut' depuis 3 mois (niveau testé le 7 juin puis le 8 juin en matinée).

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air France-KLM et Airbus annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'établir une co-entreprise pour la fourniture au niveau mondial de services de maintenance des équipements de l'Airbus A350.Eutelsat Communications annonce un nouveau partenariat stratégique avec la société de gestion Karista, partenariat par lequel l'opérateur de satellites devient un nouveau souscripteur au sein de son fonds dédié à la spacetech.Renault Group annonce déployer, pour la deuxième année, son opération d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan, dans le cadre de son objectif de faire passer la part de capital détenu par les salariés de 4,7% à l'issue de l'opération de 2022 à 10% d'ici 2030.

Enfin, Thales annonce aujourd'hui un partenariat dans la cybersécurité avec Kyndryl, présenté comme le premier fournisseur mondial de services d'infrastructure informatique.