Pré-ouverture CAC 40: repli en vue avant les PMI, les rendements pèsent

publié le 22/09/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger son mouvement de repli vendredi à l'ouverture avant la publication des derniers indices PMI, point final d'une semaine vécue au rythme des annonces de la Fed, qui ont nourri les craintes de taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée.

Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison octobre - sur l'indice CAC 40 cède 24 points à 7213 points, laissant entrevoir une poursuite du net recul de la veille (-1,6%).La vive remontée des rendements obligataires déclenchée mercredi par les annonces de la Réserve fédérale continue de peser sur les marchés en attendant la publication, dans la matinée, des résultats des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achat sur l'activité dans le secteur privé européen.

Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de ralentissement plus marqué que prévu après les indicateurs inférieurs aux attentes publiés ces dernières semaines.Les PMI européens avaient lourdement chuté en août, en particulier dans les services, un secteur qui résistait bien jusqu'ici, tandis que l'industrie demeurait en zone de forte contraction.Le recul du PMI composite avait tout particulièrement surpris par son ampleur et les fondamentaux ne se sont pas améliorés en un mois, loin de là, du fait de l'envolée des prix du pétrole.

La réaction des marchés aux PMI va s'avérer déterminante pour les performances hebdomadaires des indices: à ce stade, le CAC 40 accuse un repli de 2,2% sur la semaine.Plombée par les tensions sur les taux et la chute des grandes valeurs technologiques, Wall Street s'était lourdement repliée jeudi pour la seconde séance consécutive, terminant au plus bas du jour et compromettant ainsi ses supports de court et moyen terme.Les investisseurs ont trouvé une nouvelle source d'inquiétude dans l'évolution de la courbe des taux américains, qui voit le rendement des bons du Trésor à dix ans désormais évoluer à 4,50%.

Certains observateurs font remarquer qu'il s'agit d'un plus haut depuis octobre 2007, c'est-à-dire précisément le moment choisi par le S&P 500 pour inscrire un pic historique, un an avant la crise Lehman Brothers.La Bourse de Tokyo accusait, elle, un recul plus limité de 0,2% vendredi alors que la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés et maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, démentant les spéculations qui laissaient planer un durcissement pour contrecarrer la faiblesse du yen.Le prix du baril est orienté à la hausse, mais se dirige néanmoins vers une baisse de plus de 1% sur la semaine, liée principalement aux inquiétudes entourant le ralentissement de la demande mondiale.

Le Brent gagne 0,5% à plus de 93.7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,6% à environ 90,2 dollars.