Pré-ouverture CAC 40: nouveau repli en vue, la nervosité toujours de mise

publié le 26/09/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mardi matin dans un contexte de fermeté du dollar et de remontée des rendements obligataires, toujours lié à la perspective de taux 'plus élevés pendant plus longtemps' de la part de la Réserve fédérale américaine.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - lâche 35 points à 7111 points, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.Le marché parisien avait aligné hier une troisième séance consécutive de baisse (-0,8%) tout en évitant une cassure de son support des 7100 points qui laisserait entrevoir un test plus préoccupant de la barre des 7050 points.

L'optimisme concernant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui portait encore récemment les marchés, a cédé la place à un accès de prudence au vu de la flambée des rendements des emprunts d'Etat dans le sillage de la remontée des anticipations d'inflation.'Cela tient aussi au fait que les investisseurs anticipent un afflux grandissant de papier au vu du creusement des déficits budgétaires', expliquent ce matin les équipes de Deutsche Bank.

Conséquence, le rendement des Treasuries à 10 ans a touché hier un nouveau pic depuis 2007 au-delà de 4,54%, un phénomène n'épargne pas l'Europe puisque celui du Bund allemand à dix ans dépasse désormais le cap des 2,80%.Les intervenants de marché craignent que cette poussée de fièvre ne finisse par pousser le rendement du 10 ans américain en direction du seuil des 5%, un niveau considéré comme critique.Du côté des changes, le dollar continue de s'apprécier face à l'euro, qui a pulvérisé hier son récent plancher des 1,0640 pour s'enfoncer vers 1,0590, un plus bas depuis mars dernier.

Signe de l'inquiétude des marchés d'actions européens, l'indice mesurant la volatilité implicite de l'indice Euro STOXX 50 a bondi de plus de 12% hier.La nervosité est par ailleurs alimentée par le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') dès le 1er octobre, suite au récent blocage par les élus républicains d'un texte portant sur les dépenses de défense.En dépit de cet environnement difficile, les marchés d'actions américains ne cèdent pour l'instant pas à la panique, comme en témoignent les gains symboliques enregistrés par Wall Street lundi.

Porté par la vigueur des valeurs pétrolières, le Dow Jones a pris un peu plus de 0,1% hier et le Nasdaq s'est adjugé près de 0,5%, soutenu par les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle suite à l'annonce par Amazon d'une collaboration stratégique avec Anthropic, une start-up spécialisée dans l'IA.Dans ce contexte d'incertitude économique, les investisseurs vont suivre avec attention dans l'après-midi aux Etats-Unis, les chiffres des ventes de logements neuf et la confiance des consommateurs du Conference Board.Il surveilleront également dans les prochains jours une batterie d'indicateurs, dont de nouvelles données concernant l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis.

