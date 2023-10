Fermeture CAC40: se replie sous les 7100 pts, pénalisé par Edenred

publié le 02/10/2023

(CercleFinance.com) - En berne depuis la mi-séance, le CAC40 conclut la journée sur un recul de 0,94%, à 7068 points, notamment pénalisé par les reculs d'Edenred (-11%), Saint-Gobain (-3,8%) ou encore Worldline (-3,2%).Rappelons qu'outre-Atlantique, un accord a pourtant été trouvé in extremis ce week-end afin d'éviter un 'shutdown', c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration fédérale aux Etats-Unis.

'L'accord pour un financement provisoire ne durera que jusqu'au 17 novembre', rappelle cependant Commerzbank, prévenant que 'par conséquent, une nouvelle édition du drame budgétaire se profile dans quelques semaines'.En attendant, cet accord permettra d'éviter un report des publications de certaines données américaines, comme les commandes à l'industrie et la balance commerciale du mois d'août, et surtout le rapport officiel sur l'emploi de septembre.

Sur le front des statistiques, le secteur manufacturier des Etats-Unis voit sa décroissance ralentir, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui remonte à 49,8 en définitive en septembre (révisé d'une estimation flash de 48,9), après 47,9 le mois précédent.Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est très légèrement replié par rapport au mois précédent, passant de 43,5 à 43,4, signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46 en août à 44,2 en septembre, descendant ainsi davantage sous la barre du 50 du sans changement et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.Enfin, le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,4% en août en données corrigées des variations saisonnières, contre 6,5 % le mois précédent, a annoncé Eurostat. Dans l'UE, le taux de chômage ressort à 5,9% en août 2023, en baisse par rapport au taux de 6,0% enregistré en juillet 2023.

Dans l'actualité des valeurs, Casino annonce avoir réalisé la cession de la première vague de 61 points de vente au Groupement Les Mousquetaires et étendu jusqu'au 3 octobre le délai pour conclure un accord de lock-up avec ses créanciers.Les opérateurs pourront aussi réagir aux résultats dévoilés par le groupe agroalimentaire Bonduelle pour son exercice 2022-23 ou encore à ceux du spécialiste de l'informatique pour la santé Equasens pour les six premiers mois de l'année.Airbus annonce que LATAM Airlines a pris livraison de son premier A321neo loué auprès d'AerCap et a passé une commande de 13 A321neo supplémentaires afin d'étendre son réseau de liaisons et de stimuler sa croissance régionale.

Barclays relève sa recommandation sur Vivendi de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours ajusté de 11,5 à 11,6 euros, mettant en avant notamment une valorisation bon marché pour le groupe français de communication et de divertissement.Enfin, Suez annonce l'acquisition de DCW au Royaume-Uni. Cette nouvelle acquisition confirme la confiance de Suez dans le marché britannique et renforce sa position d'acteur majeur mondial dans le secteur des déchets.Suez a aussi annoncé une émission obligataire inaugurale en livres sterling d'un montant de 600 millions sous format Green. Cette émission est faite à un taux fixe annuel de 6,625% et d'une maturité de 20 ans.Copyright (c) 2023 CercleFinance.

com. Tous droits réservés.