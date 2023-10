Fermeture CAC40: recule au contact des 7000 pts, stable en hebdo

publié le 13/10/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul de 1,42%, à 7003 points, quasiment à son plus bas du jour. L'indice parisien est notamment pénalisé par les replis marqués de Worldline (-4,4%), Eurofins Scientific (-4,1%) ou encore Alstom (-3,9%).

En comparaison hebdomadaire, le CAC40 reste néanmoins pratiquement à l'équilibre, grappillant même un anecdotique 0,09%.A l'entame d'un week-end qui s'annonce particulièrement tendu sur le plan géopolitique, le cours du baril de Brent fait un bond de +3,7% à Londres, et s'approche des 90$ (+6,2% sur la semaine) Les marchés obligataires ne semblent toutefois pas refléter de 'risk-off' par rapport au risque d'embrasement (l'Iran est pourtant visé dans de nombreuses déclarations d'officiels américains) : nos OAT et les Bunds effacent -4Pts de base à 3,310% et 2,743% respectivement mais les T-Bonds US augmentent leur avance (-8Pts vers 4,63%).

Sur le front des statistiques, la confiance des consommateurs américains s'est nettement dégradée au mois d'octobre, à en croire l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan (UMich) qui publie un indice à 63 en estimation préliminaire, contre 68,1 en septembre.A titre de comparaison, Jefferies n'anticipait un indice de 67 pour le mois en cours. Finalement plus marqué que prévu, ce recul témoigne de la dégradation à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles, à 66,7 (contre 71,4), et de celui des attentes des consommateurs, à 60,7 (contre 66).Autre chiffre très surveillé, le Département du Travail a annoncé que les prix à l'importation aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,1% en septembre.

Un chiffre rassurant après le bond de +0,6% survenu en août... de leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 0,7% le mois dernier, après avoir grimpé de 1,1% le mois précédent.Globalement, sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 1,7% en données brutes (-0,8% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 4,1% (-3,8% hors produits agricoles) en septembre.En France, l'inflation est restée stable en septembre (à 4,9% en rythme annuel) malgré la forte hausse des carburants, un peu tempérée par l'opération '1,99E' de TotalEnergies.Selon Eurostat, la production industrielle CVS s'est contractée de 5,1% dans la zone euro et de 4,4% dans l'UE (entre août 2022 et août 2023).

Le bal des trimestriels a débuté aux Etats-Unis avec la publication des résultats de Wells Fargo, Citigroup ou encore BlackRock.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Alstom indique que l'agence de notation Moody's a décidé le 12 octobre de confirmer sa note d'émetteur long terme à 'Baa3', mais d'abaisser sa perspective de crédit de 'stable' à 'négative'.A l'occasion d'une publication préliminaire à neuf mois, le fournisseur à l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim Biotech a réduit ses prévisions pour l'année 2023, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA courant: c'est le second 'warning' de l'année et il est sanctionné par une chute de -16,5%.A l'occasion de la visite d'Etat en France cette semaine du Président de Mongolie Ukhnaagiin Khürelsükh, Thales Alenia Space fait part de la signature d'un accord pour construire un système national mongol de télécommunications par satellite.

Le groupe sera chargé de construire un satellite de très hautes performances en bande Ku, baptisé Chinggis Sat, qui fournira une connectivité internet haut débit à travers tout le pays, y compris dans les zones blanches rurales et au profit des populations nomades.Enfin Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 5 914 ME au 30 septembre 2023, soit +18,1% en données publiées et +15,3% en données comparables. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 2 213 ME, soit +11,7% en données publiées et +9,6% en données comparables.