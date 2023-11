Pré-clôture CAC40 : dopé par détente des taux et chute du baril sous 86$

publié le 01/11/2023

(CercleFinance.com) - Après une matinée hésitante et un début d'après-midi très mitigé, la bourse de Paris (+0,9%) se dirige vers une clôture en nette hausse avec l'appui de Wall Street où le S&P500 affiche +0,6%, le Nasdaq +0,7%.L'activité reste modeste en ce jour de Toussaint (fériée en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe), ce qui contribue peut-être à accroître les écarts à la hausse.

Le CAC40 se hisse au-delà de 6.940 dans le sillage de Danone, Engie et Stellantis (de +2,2% à +2,6%).Wall Street fait preuve de résilience à quelques heures du communiqué final de la FED et ne montre aucune nervosité avec la parution d'une série de 'stats' plutôt médiocres : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.

L'indice avancé d'activité manufacturière : l'ISM s'est contractée pour le 12ème mois consécutif aux Etats-Unis en octobre, avec un rythme qui s'est même accentué par rapport au mois précédent, à 46,7 le mois dernier contre 49 (l'ISM était attendu inchangé).Les replis les plus marqués affectent les sous-indices mesurant les nouvelles commandes (chute de 49,2 vers 45,5) et l'emploi (46,8 contre 51,2), tous deux revenus sous la barre des 50 points qui sépare contraction et croissance de l'activité.

Le tableau n'est guère différent du côté du 'PMI' manufacturier de 'S&P Global', qui ressort à 50 en définitive pour le mois écoulé, conformément à son estimation flash et après 49,8 pour septembre.C'est également une journée chargé côté résultats avec principalement les publications de Qualcomm, Mondelez, PayPal, Estee Lauder, Kraft Heinz, Electronic Arts ou DuPont.Le point d'orgue de la séance retentira à 19H, lorsque la FED publiera son communiqué de politique monétaire à l'issue du FOMC entamé hier: Jerome Powell, s'exprimera lors d'une conférence de presse prévue une trentaine de minutes plus tard.

La Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux directeurs, mais les investisseurs s'attendent à ce que l'institution fournisse de précieux indices quant à l'évolution de sa stratégie pour les mois à venir. L'intensification du conflit israélo-palestinien, suite au bombardement d'un camp de réfugiés situé dans le nord de la bande de Gaza, pourrait également contribuer à freiner les prises d'initiatives.L'entrée en guerre de la partie du Yémen sous contrôle des milices chi'ites Houtis ne fait que compliquer la situation, même si les capacités de nuisances des rebelles yéménites semblent limitées, vu la vétusté de leur arsenal qui date d'il y a 30 ans, et qui ne fait pas le poids face à la marine US et isarélienne.

Sur le marché obligataire, les ISM et PMI publiés en début d'après-midi font plonger le rendement des bons du Trésor américain: le '10 ans' efface -7,5Pts à 4,802%.Le mouvement de détente gagne l'Europe où le Bund allemand efface -56Pts à 2,755% et l'OAT françaises -65Pts à 3,372%... et les BTP italiens -8Pts à 4,65%. Sur le front du pétrole, les cours du brut reculent et la cassure des 88$ est validée sur le 'Brent' avec -1,7% à 86$ à Londres (après un repli initial de -2% vers 85,8$).Pas de changement notable dans l'état des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis: les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 421,9 millions de barils lors de la semaine du 23 octobre, marquant ainsi une hausse modeste de 0,8 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé symétriquement de 0,8 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont progressé d'un anecdotique 0,1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence. Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,5 millions de barils/jour.Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus fait part d'une commande ferme d'Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, portant sur six A220-100 dans le cadre de la modernisation de sa flotte. De plus, elle va acquérir trois A220-300 et deux A220-100 auprès de loueurs tiers.Schneider Electric annonce qu'à la suite de l'accord signé le 27 octobre 2022, il a désormais finalisé la cession précédemment annoncée de son activité de capteurs industriels, Telemecanique Sensors, à YAGEO.

Enfin, Stellantis (+2,3%) a annoncé mercredi la constitution d'une nouvelle équipe dirigeante en Chine dans le but affiché de veiller à la bonne exécution de son partenariat stratégique avec le constructeur de voitures électriques Leapmotor, dont il détient désormais 20%.