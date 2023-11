Pré-clôture CAC40: se fige vers 7.020, franche consolidation OAT, T-Bond

publié le 06/11/2023

(CercleFinance.com) - Les score sont largement figés depuis 11H30 autour de -0,4% à la bourse de Paris.Le CAC40 marque le pas vers 7.015/7.020Pts après avoir gagné +300Pts en ligne droite -passant globalement de 6.800 à 7.100 points- avant de finir la semaine au contact des 7.

050.L'Euro-Stoxx50 cède lui aussi -0,4% (tout comme le DAX), alors que les indices US sont globalement stables (Dow Jones), voir en légère hausse de 0,1 à 0,15% (Nasdaq).L'agenda des indicateurs économiques macro du jour se résumait à l'indice HCOB 'PMI composite' de l'activité globale en France : il s'est très légèrement redressé, passant de de 44,1 en septembre (un plus bas de 34 mois) à 44,6 en octobre, mais le 'composite' reste ancré bien en-deçà du seuil médian des 50.

'Non seulement le niveau actuel d'activité se détériore mais surtout les perspectives sont mal orientées, au vu de l'effondrement de la demande, ce qui commence à entraîner des conséquences négatives pour l'emploi', préviennent les équipes de La Financière de l'Echiquier.La saison des résultats touche à sa fin des deux côtés de l'Atlantique (pour les entreprises US, la hausse du chiffre d'affaire atteint +19%... mais les 2/3 de cette hausse résultent des bons résultats des '7 fantastiques'.

Ce qui a le plus pesé, c'est le discours plus 'colombe' de la FED mercredi dernier, la Réserve fédérale a exaucé le souhait des marchés en faisant refluer les rendements obligataires de -30 à -40Pts.Les T-Bonds se retendent de +8Pts à 4,6320%, c'est encore plus tranché en Europe avec +10Pts sur les Bunds à 2,737% et +10Pts sur nos OAT à 3,332%... et même +12Pts suir les BTP italiens à 4,565%.Les investisseurs se sont peut-être un peu emballés vendredi avec les chiffres de l'emploi US (NFP) qui ont montré que l'économie américaine était portée par une conjoncture en mode 'boucles d'or' ('goldilocks), caractérisée par une inflation mieux maitrisée et une croissance ni trop rapide du trop lente.

Après des mois d'incertitudes, la normalisation des politiques monétaires semble sur le point de s'imposer comme le thème dominant de cette fin d'année 2023.L'Euro se stabilise vers 1,0735 contre $ après une hausse de +1,3% la semaine dernière.Dans l'actualité des sociétés françaises, la Française des Jeux (FDJ) annonce la finalisation de l'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), opérateur détenteur des droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034, suite à l'autorisation du régulateur national en octobre dernier.A l'occasion d'un point d'activité, Orpea annonce une hausse de plus de 11% de son chiffre d'affaires et fait part d'une mise à jour de ses projections financières, attendant désormais pour l'année 2023 un EBITDAR situé dans le bas de la fourchette de 705 à 750 millions d'euros communiquée le 13 juillet.

Enfin, dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, Verallia annonce avoir finalisé l'acquisition de trois sociétés du groupe Santaolalla (Ecosan Ambiental, Ecolabora et Vidrologic) en Espagne et au Portugal.