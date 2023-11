Fermeture Taux: nette détente en début semaine, plus modeste pour UK

publié le 27/11/2023

(CercleFinance.com) - Contrairement aux actions (moroses et en léger repli), les bons du Trésor réalisent une excellente entame de semaine avec une nette détente des rendements de part et d'autre de l'Atlantique.La meilleure performance revient aux BTP italiens avec -11Pts vers 4,292%, devant les Bunds avec -9,6Pts de base vers 2,55% puis nos OAT avec -9,3Pts vers 3,109% et de -8,5Pts sur les Bunds vers 2,561%.

Outre-Manche, les Gilts ne se détendent que de -3Pts car le patron de la BoE (Bank of England) affirme que l'objectif des 2% d'inflation ne sera pas atteint avant fin 2025, et que le chemin sera semé d'embûches.La bonne nouvelle, c'est que les investissements privés étrangers aux Royaume Uni demeurent substantiels (plus de 30Mds$).Pourquoi une telle embellie ce lundi ? Il semble que le weekend a porté conseil et la foi dans un 'pivot' des banques centrales d'ici fin mars ou mi-mai qui inaugrera un cycle de baisse de taux.

Les T-Bonds se détendent également de -6Pts vers 4,423% alors que la consommation semble repartie de plus belle aux Etats Unis après une fin octobre décevante : les ventes en ligne de Thanksgiving (+5,5%) ont pulvérisé les attentes et les acheteurs se sont vraiment lâchés vendredi ('black friday') avec une flambée de +7% des ventes via internet.Les opérateurs ont ensuite accueilli sans émotions la chute de -5,6% des ventes de logements individuels neufs aux Etats-Unis (à 679.000 unités en rythme annualisé) après un bond de 8,6% en septembre.

Le Département du Commerce indique par ailleurs que le prix médian des maisons s'est établi à 409.300 dollars et le prix moyen à 487.000 dollars (un record historique).Le stock de maisons neuves en vente représente 439.000, soit une réserve d'environ 7,8 mois au rythme actuel des ventes.Globalement la croissance ralentit davantage en Europe (Allemagne en récession, +0,3% attendu en 2024) qu'aux Etats-Unis, où la consommation continue de soutenir l'activité.Les investisseurs surveilleront de près d'importants indicateurs, à commencer par l'inflation en zone euro publiée ce jeudi : elle devrait encore décliner par rapport au mois précédent.

Le consensus table sur un recul à 4% en données de base, contre 4,2% en octobre.Les statistiques américaines seront également analysées avec soin jeudi après-midi : l'indice PCE 'core' pour le mois d'octobre, qui demeure la mesure 'de référence' de l'inflation pour la Réserve Fédérale américaine pourrait se rapprocher de 4%.Les dépenses des ménages aux Etats-Unis, également attendues jeudi, donneront un aperçu de la propension du consommateur à dépenser en cette fin d'année, alors que les ventes de détail ont reculé en octobre (mais ont fortement rebondi ce weekend).Enfin, l'indice ISM manufacturier qui paraîtra vendredi permettra de savoir si l'économie US va continuer de bien résister.

