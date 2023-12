Ouverture CAC40: en légère hausse malgré des PMI maussades

publié le 05/12/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,4% ce matin, autour des 7360 points, notamment tirée par URW (+2%) et STMicro (+1,3%). Les investisseurs viennent de prendre connaissance de l'indice PMI composite HCOB de la zone euro. Celui-ci est passé de 46,5 en octobre (un creux de 35 mois) à 47,6 en novembre (son plus haut niveau depuis juillet dernier), mais continue de signaler une forte contraction de l'activité globale dans la zone euro.

L'activité a d'ailleurs diminué dans chacune des quatre premières économies de la zone euro en novembre. Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB ressort à 44,6 en définitive en novembre (révisé d'une estimation flash qui était de 44,5), stable par rapport à octobre, signalant ainsi une nouvelle contraction marquée de l'activité du secteur privé.En revanche, l'indice PMI d'activité des services au Royaume-Uni s'est établi à 50,9 le mois dernier, soit un niveau supérieur à celui de sa première estimation publiée le 23 novembre (50,5) et en progression de 1,4 point par rapport au mois d'octobre (49,5).

Il repasse ainsi la barre fatidique des 50 points qui distingue croissance et contraction de l'activité.Les marchés sont désormais focalisés sur le toujours très attendu rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi.Sur le marché obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent autour des 4,24%. Le Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se détend à 2,30%, les investisseurs cherchant refuge vers les obligations au vu du ralentissement économique qui se dessine sur le Vieux Continent.Sur le marché des changes, l'euro et le dollar sont stables, vers 1,084$/euro..Enfin, notons que le Brent gagne 0,7%, autour des 78,8$ le baril, tandis que l'or lâche 2%, vers 2030$ l'once.

Dans l'actualité des sociétés françaises, la Cour de justice européenne a donnée raison a Engie en annulant une décision de la Commission européenne. Celle-ci dénonçait un arrangement fiscal entre le groupe et le Luxembourg et enjoignait Engie à régler au duché la somme de 120 millions d'euros. Selon la Cour de Justice, la Commission a 'méconnu le droit de l'Union'. Engie en profite ce matin pour annoncer que la 1ère station européenne de production et distribution d'hydrogène vert en zone aéroportuaire a été inaugurée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.TotalEnergies annonce la signature de trois accords de coopération avec Petrobras, SOCAR et Sonangol afin de déployer des campagnes de détection et de mesure d'émissions de méthane avec la technologie AUSEA sur les installations pétrolières et gazières respectivement au Brésil, en Azerbaïdjan et en Angola.

Renault do Brasil fait part d'un investissement de 350 millions d'euros pour la production d'un nouveau SUV du segment C sur la nouvelle plateforme modulaire du groupe, comme Kardian, nouveau véhicule qui sera doté d'un moteur hybride.