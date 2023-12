Pré-ouverture CAC 40: vers de nouveaux records pour finir la semaine

publié le 15/12/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi, toujours soutenue par les espoirs que suscitent le changement de stratégie de la Fed en attendant une nouvelle série d'indicateurs économiques.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de sept points à 7583,5 points, laissant entrevoir une petite progression à l'ouverture.

Après avoir établi un nouveau record absolu à 7653,9 points dans le courant de la matinée, le marché parisien avait conclu la séance de jeudi sur une hausse de 0,6% à 7575 points.Porté par l'approche plus accommodante de la Fed, le CAC 40 se dirige pour l'instant vers un gain hebdomadaire limité de 0,2%, mais qui le promet à une cinquième semaine consécutive de hausse.Le ton plus accommodant de la Fed, événement le plus marquant de la semaine, a renforcé le sentiment du marché concernant un assouplissement de sa politique monétaire l'an prochain.

Les marchés ont cru déceler au travers des propos de Jerome Powell, son président, tous les messages positifs qu'ils souhaitaient entendre, à savoir une croissance résiliente accompagnée d'une inflation désormais sous contrôle.De ce côté-ci de l'Atlantique, le discours de la BCE s'est avéré certes été plus prudent, mais les analystes s'attendent à ce que la banque centrale européenne commence elle aussi à réduire ses taux en 2024, au vu de la constante révision à la baisse de ses prévisions de croissance et d'inflation.La journée sera animée, entre autres, par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur privé en Europe, qui devraient encore ressortir en zone de contraction.

'Les perspectives de demande, européenne ou mondiale, sont assez moroses et l'impact des hausses de taux passées reste négatif', rappellent les économistes d'Oddo BHF.'Ce n'est pas le contexte idéal pour rendre les directeurs d'achat beaucoup plus optimistes', souligne la banque privée.A suivre aussi cet après-midi, aux Etats-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New Yorkpuis la production industrielle.L'euphorie post-banques centrales perdure sur le marché obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans semble désormais confortablement installé sous le seuil de 4%.Le rendement des Bunds allemands de même échéance, véritable référence de la dette en zone euro, plonge de son côté en direction de 2,1%.

Du côté des changes, l'euro fait toujours preuve de vigueur, en s'accrochant au seuil de 1,10, alors que les cambistes ne semblent plus si sûrs du fait que la BCE devancera la Fed dans ce cycle de baisse des taux.Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois se révéler volatile en raison de la journée des 'quatre sorcières', qui marque l'expiration de nombreux contrats à terme et produits dérivés.Mais maintenant que le CAC 40 est parvenu à s'affranchir de sa résistance majeure des 7550 points, la poursuite du mouvement haussier devrait selon toute vraisemblance l'emmener vers de nouveaux plus hauts, au-delà des 7600 points, si l'on se base sur les paris des analystes techniques.Copyright (c) 2023 CercleFinance.

com. Tous droits réservés.