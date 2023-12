Pré-clôture CAC40 : tente une 8ème semaine haussière, W-Street l'a fait

publié le 22/12/2023

(CercleFinance.com) - Il ne manque plus que 0,2% de gain à la bourse de Paris (+0,15% à 7.580) pour aligner une nouvelle semaine de hausse.Mission accompli et avec mention bien pour Wall Street où les indices vont aligner leur 8ème semaine de hausse consécutive.

La hausse est en effet au rendez-vous à la veille de ce long week-end de Noël (4 jours à Paris et sur les places Euronext).Le S&P500 se rapproche encore des ses records avec +0,5% à 4.772 (soit +1,1% hebdo et +3,4% en décembre), le Nasdaq-100 progresse d'autant à 16.

830 (+4,4% mensuel) et pourrait inscrire une meilleure clôture historique; le Dow Jones se contente de +0,3% à 37.520... mais gravite à 0,1% seulement d'un nouveau record absolu, et il reste 6 heures de cotations.Tout suspens sur la poursuite de la hausse funiculaire s'est évaporé avec les bons chiffres de l'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.

L'inflation PCE - l'indicateur sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour surveiller la trajectoire des prix - s'est établi à 2,6% en rythme annuel en novembre, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à celui d'octobre, et en données 'core (hors produits alimentaires et énergie) il se contracte de 3,4% vers 3,2% d'un mois sur l'autre, d'après le Département du Commerce.

Publiées au même moment, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à octobre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de 0,4% d'un mois sur l'autre.Après un recul de 5,1% au mois d'octobre, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,4% aux Etats-Unis au mois de novembre (+2,2% anticipé), selon des statistiques publiées ce vendredi par le Département du Commerce.

La hausse est principalement tirée par le secteur des transports (commandes aéronautiques).En effet, en excluant le secteur des transport, la hausse des nouvelles commandes de biens durables se limiterait à 0,5%. Il reste à découvrir les ventes de logements neufs et de la confiance des consommateurs du Michigan.Malgré le ton accommodant adopté par l'autorité centrale la semaine dernière, les investisseurs commencent à redouter que la Fed décide de freiner ses baisses de taux l'an prochain face à la persistance de l'inflation (salaires en forte hausse) et à la solidité des données économiques.

Les marchés obligataires marquent un peu le pas mais pas d'inversion de polarité en vue : les T-Bonds s'établissent à 3,8700% (-1,5Pt), les Bunds et les OAT font du sur-place mais ne lâchent rien. 'A seulement quelques séances de la clôture annuelle, l'indice CAC 40 reste partagé entre conserver sa performance acquise et le risque de perdre trop rapidement son record absolu de la semaine dernière', expliquent les chartistes de Kiplink.L'euro remonte face au dollar (1,1010) pour venir tester de nouveaux plus hauts depuis l'été, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.

Le Dollar Index (-0,4% à 101,45) est de son côté sur le point de valider l'enfoncement d'un support majeur: les 101,90 (prochain objectif, le palier des '100' puis 94).Le marché pétrolier reste soutenu par des facteurs géopolitiques, en l'occurrence des tensions en Mer rouge, qui font plus que compenser la perspective d'un ralentissement de l'activité économique mondiale.Ainsi, le Brent s'apprécie de 1,2% à 80,3 dollars le baril. Notons que l'or, valeur refuge par excellence, est aussi au plus haut à 2053$ l'once (+1%)... et la baisse du $ pourrait l'envoyer au-delà des 2.100$/Oz.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard annonce avoir signé un accord pour la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex.

Soumise à des conditions suspensives habituelles, elle devrait être finalisée d'ici fin juin 2024.Vinci indique avoir remporté, via sa filiale locale Seymour Whyte, un contrat de plus de 86 millions d'euros pour la modernisation du barrage Cressbrook à Toowoomba, situé près de Brisbane dans l'Etat du Queensland en Australie.Enfin, Neoen annonce avoir signé un contrat EPC clé-en-main avec une joint-venture de Bouygues Construction Australia et Bouygues Energies & Services, lançant ainsi officiellement la construction de la centrale solaire de Culcairn, dans l'Etat australien de New South Wales.