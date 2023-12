Mi-séance CAC40: tente d'accrocher 7.570, nette remontée taux OAT/Bund

publié le 29/12/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris aligne une 13ème séance de stagnation au sein d'un corridor 7.530/7.600Pts, soit 1% de volatilité sur un intervalle de 3 semaines (dont 2 jours fériés ces 25 et 26 décembreUne telle stabilité du marché parisien peut sembler surnaturelle mais elle illustre surtout la puissance du 'pilotage algorithmique', dans un contexte d'évaporation des volume.

.. où peu de moyens suffisent pour orienter ou figer les échanges vers le niveau souhaité.NB : CAC40 avec +0,45% repasse positif pour 0,01% sur les 3 séances de cette semaine écourtée, le gain mensuel dépasse légèrement +4%, le gain annuel +16,8% (mais +20% pour le CAC 40 'Global Return' dont la performance annuelle est comparable à celles de l'indice Euro STOXX 50 ou du DAX allemand avec +19%).

Le CAC40 reste tiré par le secteur du luxe (+0,9% pour Hermès, LVMH et Kering)... mais sur 2023, le secteur auto ou la 'comm' ont fait mieux.Sur l'ensemble de 2023, les meilleures performances de l'indice reviennent à Stellantis (+59%), Saint-Gobain (+45%) et Publicis (+41%), tandis qu'Alstom (-47%) et Teleperformance (-40%) font figure de lanternes rouges de l'indice..A Wall Street, avec une ouverture attendue stable, c'est une 9ème semaine de hausse qui se dessine, et peut-être une 15ème séance de hausse sur 16 pour le S&P500 (là encore, un ratio surnaturel).

Le 'S&P' n'a connu en 2 mois qu'une seule séance de baisse à -1,5% le 20 décembre (et aucune autre supérieure à -0,8%)... suivie de 5 séances positives consécutives, donc 4 donnant lieu à un record annuel en intraday.Dans une note publiée hier soir, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, dit s'attendre à une nouvelle hausse de l'ordre de 25% des grands valeurs technologiques américaines l'an prochain (les '7 fantastiques' + quelques semiconducteurs), ce qui constituerait un indéniable moteur pour les marchés d'actions mondiaux.Notons que ces '7 fantastiques' gagnent +103% cette année (en équipondéré) et apportent 90% de la performance du S&P500, une concentration jamais vue depuis 1 siècle, et la Standard Oil de John.

D Rockefeller avant 1911.Côté obligataire, l'année s'achève sur une nette consolidation sur nos OAT avec +8Pts à 2,55%, +8,5Pts sur les Bunds à 2,025% et +3,8Pts sur les T-Bonds US à 3,89%.Sur le marché des changes, le dollar retrouve quelques couleurs mais son sursaut reste modeste et la cassure de multiples supports cette semaine n'est pas invalidée.L'euro est actuellement stable face au billet vert, (-0,05%) vers 1,1055$/euro, et se maintient au-dessus de l'ex-résistance des 1,1030.Le pétrole enraye sa rechute avec un 'Brent' et un 'WTI' qui reprennent respectivement +0,9% à 77,8$ et 72,3.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia annonce céder 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry (23,1 mégawatts) et Molinons (10 mégawatts).

D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté.Clariane annonce la finalisation de son second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros, partenariat qui porte sur 11 actifs au Royaume-Uni d'une valeur brute de l'ordre de 227 millions d'euros, hors droits.Enfin, Carmat a annonce hier soir une amélioration logicielle permettant de renforcer 'de manière significative' le profil de sécurité de son coeur artificiel Aeson.