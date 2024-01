Pré-clôture CAC40: tendance se raffermit grâce à W-Street, repli pétrole

publié le 16/01/2024

(CercleFinance.com) - Et voilà, le CAC40 efface 80% de ses pertes initiales et renoue avec les 7.400Pts (7.390 constituant le plancher annuel).L'Euro-Stoxx50 repasse presque positif (-0,1%) et va préserver facilement son plancher annuel des 4.440 du 11 janvier.

La remontée qui s'affirme depuis 15H30 est lié à une résilience inattendue de Wall Street (attendu en baisse de -0,3% après le week-end de trois jours de 'Martin Luther King Jr. Day') qui revient globalement à l'équilibre (S&P500 -0,1%, Nasdaq +0,1%).La journée avait mal commencé en Asie alors que la Bourse de Tokyo (-0,8%) a interrompu sa séquence haussière (6 séances de hausse consécutives, pour un gain de +7,5% menant au 1er test des 36.

000Pts depuis 24 ans).La bourse chinoise a fini en ordre dispersé (de -0,3 à +0,3%) alors que le gouvernement estime à +5,2% la croissance en 2023 dans le pays.La bourse de Séoul a plongé de -2,5% suite à l'escalade des tensions avec la Corée du Nord.Les investisseurs ont découvert les résultats de Morgan Stanley en avant Bourse : ils sont plombés par une provision de 535Mns$ mais le chiffre d'affaires a dépassé les attentes grâce à l'activité banque d'investissement.

Côté 'macro', l'activité manufacturière dans la région de New York a continué de fortement se contracter en janvier : l'indice 'Empire State' s'est enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge ce mois-ci, à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020, contre -14,5 le mois précédent.Les économistes prévoyaient au contraire une remontée de cet indicateur autour de -5.Le sous-indice des nouvelles commandes s'est dégradé pour atteindre -49,4, contre -11,3 en décembre, tandis que la composante mesurant le nombre d'heures travaillées s'est détériorée à -6,1, contre -2,4 en décembre, mettant en évidence un fléchissement du marché de l'emploi.

En Europe, l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands bénéficie d'une légère augmentation de +2,4Pts à 15,2 points, par rapport à décembre 2023... mais l'Allemagne continue de subir des blocages d'autoroutes et dans les centres-villes (agriculteurs et camionneurs opposés à la suppression des ristournes sur les carburants). Signe du moindre appétit des investisseurs pour les actifs les plus risqués, le dollar, considéré comme une valeur refuge, remonte nettement face à l'euro, qui recule de -0,65% vers 1,088$.Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend de 3,95% vers 4,0250% malgré le mauvais 'Empire State'.

Le rendement des Bunds et des OAT se détend en revanche de -1Pt à 2,189% et 2,718% respectivement.Les cours du pétrole consolident modestement après leur forte remontée de la semaine passée, due aux tensions en mer Rouge qui voient les rebelles Houthis perturber le passage des navires via ce canal maritime.Le Brent se tasse de 1% à 77,5 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de -1,5% vers 72$.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.