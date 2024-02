Pré-clôture CAC40: limite bien la casse grâce à la belle détente de taux

publié le 01/02/2024

(CercleFinance.com) - LaBourse de Paris ne cède plus que 0,5% (malgré le plongeon de -10% de Dassault Systèmes et -7,5% de BNP-Paribas) et limite la casse, le CAC40 ayant perdu jusqu'à -0,8% ce matin : le CAC40 tente de s'accrocher aux 7.600Pts.L'Euro-Stoxx50 vient même de repasser dans le vert, à 4.

650Pts alors que Wall Street efface une partie de ses pertes de la veille, le S&P500 reprenant entre +0,4 et +0,5%, le Nasdaq +0,7% (après -2,2% mercredi soir). Wall Street avait accusé le coup après que la Fed ait mis en avant hier soir sa volonté de temporiser et de ne pas précipiter les baisses de taux.

Si, comme anticipé, la banque centrale a maintenu ses taux inchangés, le discours de Jerome Powell a douché les espoirs d'un assouplissement monétaire dès le mois de mars.'La Fed confirme son pivot mais ne veut pas faire d'erreur en baissant ses taux directeurs trop vite', analyse Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.

Du coup, il ne reste que 35% de traders pour anticiper une baisse de taux en mars selon l'outil FedWatch, alors qu'ils étaient 73% à le faire il y a un mois.L'indice VIX de la volatilité a d'ailleurs bondi hier après-midi à New York jusqu'à 14,3, au plus haut depuis la mi-janvier, c'est-à-dire pendant la correction du début d'année... mais la 'volat' retombe de -4% ce jeudi.

Alors que les publications des géants technologiques ont jusqu'ici été fraîchement reçues, renforçant le pessimisme des investisseurs, les annonces d'Apple, Amazon et Meta revêtiront une importance particulière ce soir.En attendant, sur le front des statistiques, la journée est assez dense :la productivité non-agricole a augmenté de 3,2% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une hausse de 4,9% au trimestre précédent.

A noter une augmentation de 0,4% du nombre d'heures travaillées et la progression de 3,7% du salaire horaire : les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% au dernier trimestre 2023.Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu son activité repartir à la hausse en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 50,7 en définitive pour le mois écoulé, contre 50,3 en estimation flash et après 47,9 pour décembre.Si la production a été pénalisée par des délais d'approvisionnement allongés, les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance, mais l'inflation des coûts a accéléré pour atteindre son rythme le plus élevé depuis neuf moiLe Département du Travail annonce 224 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 22 janvier, un chiffre en hausse de 9000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (215 000 au lieu des 214 000 initialement annoncés).

En Europe, on a découvert ce matin l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global : il s'est redressé de 42,1 en décembre à 43,1 en janvier, continuant toutefois de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur. L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, a quant à lui grimpé de 44,4 en décembre à 46,6 en janvier, son plus haut niveau depuis dix mois, et signale un ralentissement de la contraction du secteur pour un troisième mois consécutif. Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,8% en janvier 2024, en légère baisse donc après celui de 2,9% de décembre 2023, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les marchés obligataires qui s'étaient fortement détendus la veille poursuivent sur le lancée avec -8Pts de base sur les T-Bonds retombés à 3,884%, le '30 ans' efface même -9Pts à 4,1230%.Côté bons du Trésor européen, les Binds se détendent de -7Pts à 2,168% et nos OAT de -5Pts à 2,672%, les BTP italiens de -8Pts à 3,725%.

Avec le report de la perspective de baisses de taux aux Etats-Unis, le dollar continue de faire preuve de vigueur face à l'euro, il reste inchangé à 1,0820$/euro. De son côté, le Brent cède 0,3%, autour des 81,5$ le baril. Enfin, dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes (-10%) publie un BNPA non-IFRS de 1,20 euro sur l'année 2023, en hausse de 12% à taux de change constants, 'soit un doublement en cinq ans comme initialement annoncé', malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait d'un point à 32,4%.BNP Paribas (-6,5%) publie pour l'année 2023 un résultat distribuable de 11,2 milliards d'euros, en croissance de 10,2% et en ligne avec son objectif, le groupe mettant en avant une progression des revenus, un effet de ciseaux positif et un coût du risque bas.Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 60,2 millions d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,3 point à 7,8% et un chiffre d'affaires global en croissance de 7% à 1,41 milliard (HT).Canal+ confirme avoir soumis au conseil d'administration de MultiChoice une lettre contenant une offre indicative non contraignante en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires émises de MultiChoice qu'il ne détient pas encore.

Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.