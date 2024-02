Pré-clôture CAC40 : sous-performe Wall-Street qui enchaîne les records

publié le 09/02/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris ne se sera pas maintenue dans le vert plus quelques minutes en fin de matinée (puis vers 14H) car le CAC40 cède de nouveau près de 0,3%, autour des 7.650 points, notamment pénalisée par le lourd repli de L'Oréal (-6,8) au lendemain de ses résultats.

Ce n'est pas compensé par les +5% d'Hermès, les 2 titres ayant une capitalisation pratiquement équivalente de 230MdsE (Hermès passe devant l'Oréal).L'Euro-Stoxx50 (+0,2%) parvint à engranger +1,4% en hebdo et inscrit un nouveau record absolu au-delà de 4.720... mais doit cette performance au seul titre néerlandais Adyen qui bondit de +27%, au delà de 1.

500E.La sous-performance de Paris est patente alors que les 3 principaux indices US pulvérisent de nouveaux records absolus: le S&P500 se hisse au-delà de 5.005Pts (et atteint les +5% en 2024), le Nasdaq-100 prend +0,2% à 17.833 (+25% depuis le 30 octobre 2023), le Dow Jones (+10Pts à 38.730 : il est en capacité d'inscrire un nouveau zénith de clôture...

et peut être un nouveau plus haut absolu en cas de franchissement des 37.780).Les indices US vont engranger plus de 1% sur la semaine (la 14ème positive sur une série de 15, la plus longue depuis 52 ans), tandis que le CAC40 va péniblement augmenter de 0,6 à 0,7%.La semaine qui s'achève a également fait apparaître d'importantes disparités au niveau de la croissance mondiale, avec une économie américaine qui affiche une santé insolente, loin devant l'Europe et la Chine qui ont tendance, tout au mieux, à stagner.

Avec la perspective de plus en plus nette d'un 'atterrissage en douceur' aux Etats-Unis, les déclarations de plusieurs membres de la : il n'est même pas certain que la FED 'pivote' en mai prochain si le marché du travail demeure au zénith (hausse des salaires en vue) et si l'inflation refait surface, après s'être assagie fin 2023, grâce à des 'effets de base' très positifs.Les conditions macroéconomiques devraient davantage influer les marchés la semaine prochaine, avec les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, puis ceux de la croissance au quatrième trimestre en zone euro.

En attendant, les marchés d'actions continuent d'ignorer les tension sur le marché des taux, les plus optimistes y voyant la preuve de robustesse de l'économie américaine.Le rendement des T-Bonds poursuit son envolée avec un rendement qui dépasse les 4,18% sur 10 ans (+1,5Pt), au plus haut depuis le début de l'année. En Allemagne, le Bund de même échéance approche des 2,38% (+2pts) et nos OAT flirtent avec les 2,90% (soit +2,5% en 24H et +15Pts en hebdo).Le Brent reprend son ascension (+0,8% à 82,4$ dollars le baril), tandis que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,077$/E.Dans l'actualité des sociétés françaises, Hermès International (+5%) a publié ce matin un résultat net part du groupe en progression de 28% à 4,31 milliards d'euros au titre de 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 20% à 5,65 milliards, soit une marge record de 42,1% contre 40,5% en 2022.

L'Oréal a publié hier soir un chiffre d'affaires de 41,18 milliards d'euros au 31 décembre 2023, en hausse de 11% à données comparables. Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents ressort à 6487 millions d'euros.Assystem affiche pour 2023, un chiffre d'affaires en croissance de 17% à 577,5 millions d'euros, dont +14,6% en organique. Hors activités Pacifique cédées en décembre 2023, le CA s'établit à 563,7 millions (pour un objectif annuel de l'ordre de 570 millions).Casino indique que conformément au protocole d'intentions conclu le 24 janvier, Carrefour a remplacé le Groupement Les Mousquetaires pour l'acquisition de certains hypermarchés et supermarchés Casino devant initialement être acquis par ce dernier.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.