Pré-clôture CAC40 : remonte vers 7.670, le pétrole se rapproche des 84$

publié le 14/02/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris amplifie ses gains près avoir stagné durant plus de 2 heures à +0,4% : les gains dépassent +0,6% (vers 7.670) et le CAC40 dispose encore de 90 minutes pour effacer en totalité de ses pertes de la veille (-0,84%).Le CAC40 est tiré à la hausse par Capgemini (+6%) et Thales (+,83%) et Kering (+1,5%).

L'Euro-Stoxx50 progresse de +0,4% vers 4.710 alors que la Bourse de New York entame la séance sur une vague de rachats sur les titres délaissés la veille.Le Dow Jones s'adjuge 0,2%, le S&P500 +0,5% (après un recul de 1,4% mardi), le Nasdaq reprend +0,6% (après -1,7% mardi), moins favorable qu'espéré a servi de prétexte à quelques dégagements bénéficiaires.

.. et s'est accompagné d'une brusque tension des taux (+15Pts sur le '2 ans' à 4,62%, contre 4% fin décembre 2023).Après avoir franchi les 4,315% mardi soir, les T-Bonds US à 10 ans se détendent très légèrement, autour des 4,30%, tandis que les Buns allemands de même échéance stagnent vers 2,38%, nos OAT effacent en revanche -2,5Pt à 2,8567%%.La probabilité, selon les intervenants de marché, d'une première baisse de taux dès le mois prochain est tombée en chute libre, à 8,5% contre 76,9% un mois plus tôt, selon le sondage Fedwatch de CME.

Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, cette publication a constitué une bonne excuse pour que les investisseurs reprennent leur souffle et réalisent quelques prises de bénéfices après un début d'exercice boursier jusqu'ici très solide.'Nous doutons toutefois que cela remette en cause la bonne dynamique des actions qui est en marche depuis le début de l'année', tempère l'analyste.'Il faut s'abstenir de surinterpréter la statistique publiée hier', souligne-t-il. 'Le processus de désinflation est toujours bien amorcé de l'autre côté de l'Atlantique', rappelle le professionnel.

Côté chiffres 'macro', la production industrielle CVS augmenté de 2,6% dans la zone euro et dans l'UE de novembre à décembre 2023, fait savoir Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. La production industrielle a notamment augmenté de 20,5% pour les biens d'investissement et diminué de 1,2% pour les biens intermédiaires dans la zone euro.Pour rappel, en novembre 2023, la production industrielle avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE. La nouvelle estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre est identique au chiffre initial avec une stagnation autour de 0,00%.Statu quo sur le FOREX avec un $ stable vers 1,0705, l'Or recule vers 1.

990$ et le pétrole 'Brent' prend +1% et se hisse vers 83,5$, c'est à dire au contact d'une forte résistance située vers 84$ et le WTI (+1,5%) se rapproche lui des 79$ à New York.Dans l'actualité des sociétés tricolores, M6 fait part de la décision de Nicolas de Tavernost de quitter ses fonctions de président du directoire avant le 22 août 2025, date à laquelle il atteindra l'âge limite, et de la désignation de David Larramendy comme successeur, à l'issue de l'AGM du 23 avril 2024.Capgemini publie au titre de l'année 2023 des hausses de 7% de son résultat net part du groupe, à 1,66 milliard d'euros, et de 8% de son résultat normalisé par action, à 12,44 euros, pour un taux de marge opérationnelle de 13,3%, en progression de 30 points de base.

Air Liquide revendique su l'année 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.