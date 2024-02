Mi-séance CAC40: figé vers 7.945, grosse sanction sur Teleperformance

publié le 28/02/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,05% à -0,1%) est complète figée depuis ce matin, au sein d'une fourchette 7.935/7.955 (autour d'un pivot à 7.945 points), dans des volumes dignes d'un jour semi-férié (c'est devenu un phénomène quotidien depuis lundi).

Le CAC40 est partagé entre les bonnes performances d'Eurofins Scientific (+3,8%) et Alstom (+1,9%) et les replis de Teleperformance (-17,5%), Unibail (-3%) et STMicro (-2,5%). Après leur impressionnante progression depuis le début de l'année, les marchés boursiers commencent à donner des signes d'essoufflement depuis quelques jours, une respiration que beaucoup d'investisseurs considéraient comme nécessaire.

Mais on ne peut pas encore parler de consolidation avec l'Euro-Stoxx50 qui s'effrite de -0,1% à 4.880Pts.L'ensemble des grands indices boursiers mondiaux campent désormais autour de leurs récents plus hauts historiques, ce qui montre que les investisseurs hésitent à pousser plus haut des valorisations souvent jugées élevées.La publication, à 14h30, de la deuxième estimation de la croissance américaine sur le quatrième trimestre 2023 ressort en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.

Pas de réaction décelable et les marchés se figent en attendant l'annonce, demain, de l'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Fed pour évaluer l'inflation, fera office de test.En Europe, certains indicateurs semblent indiquer un début d'amélioration - à l'instar des PMI publiés la semaine passée - mais le tableau d'ensemble reste globalement maussade.L'indice du climat des affaires en zone euro, attendu dans la matinée, pourrait montrer que le sentiment économique a passé son point bas, sans toutefois envoyer le signal d'un net rebond de la croissance.

Les marchés obligataires européens poursuivent leur dégradation, le rendement à dix ans allemand affiche +1Pts à 2,56%, nos OAT +1,5Pt à 2,935% tandis que le T-Bonds de même échéance stagnent vers 4,3050%. Du côté des changes, l'euro se replie de 0,2% vers 1,0825$. Dans l'actualité des sociétés françaises, Worldline (-7% après -20% à l'ouverture) publie un résultat net normalisé part du groupe des opérations poursuivies stable à 521 millions d'euros pour 2023, de même que son EBE ajusté à 1,11 milliard, représentant 24,1% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif révisé de l'année.Airbus annonce la signature d'un accord de collaboration avec LCI visant à développer conjointement des écosystèmes pour la mobilité aérienne avancée (AAM), en se concentrant sur l'élaboration de scénarios de partenariat et de modèles d'affaires.

Vinci fait part de la signature par sa filiale Vinci Highways, d'un accord en vue de l'acquisition de NWP HoldCo, société détentrice du contrat de concession de Northwest Parkway, section à péage de 14 km du périphérique de Denver dans l'Etat américain du Colorado.TF1 fait part d'un partenariat conclu entre sa filiale de distribution européenne Newen Connect et Riff Raff Entertainment, la société de production cinématographique et télévisuelle cofondée par l'acteur Jude Law.Enfin, Atos annonce l'échec de ses négociations avec EP Equity Investment (EPEI), la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui envisageait de racheter ses activités historiques.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.